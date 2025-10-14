अपडेटेड लेक्सस LM 350h की डिलीवरी शुरू कर दी गई है (तस्वीर: लेक्सस)

लेक्सस LM 350h को नई सुविधाओं के साथ किया अपडेट, जानिए कितनी है कीमत

क्या है खबर?

लग्जरी कार निर्माता लेक्सस ने भारत में अपनी LM MPV को भारत में कुछ नए फीचर्स और सुरक्षा सुविधाओं के साथ अपडेट किया है। इसके बावजूद कीमत में कोई बदलाव नहीं किया है। लेक्सस LM 350h में पहला बदलाव रियर कंसोल में पावर्ड रियर डोर्स को ऑपरेट करने के लिए एक बटन दिया है, जो पहले नहीं था। इसके 4-सीटर वेरिएंट में पीछे की सीट पर बैठे यात्रियों के लिए एक रियर ट्रे और ऑटो-डिमिंग IRVM जोड़ा गया है।