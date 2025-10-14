लेक्सस LM 350h को नई सुविधाओं के साथ किया अपडेट, जानिए कितनी है कीमत
क्या है खबर?
लग्जरी कार निर्माता लेक्सस ने भारत में अपनी LM MPV को भारत में कुछ नए फीचर्स और सुरक्षा सुविधाओं के साथ अपडेट किया है। इसके बावजूद कीमत में कोई बदलाव नहीं किया है। लेक्सस LM 350h में पहला बदलाव रियर कंसोल में पावर्ड रियर डोर्स को ऑपरेट करने के लिए एक बटन दिया है, जो पहले नहीं था। इसके 4-सीटर वेरिएंट में पीछे की सीट पर बैठे यात्रियों के लिए एक रियर ट्रे और ऑटो-डिमिंग IRVM जोड़ा गया है।
फीचर
पहले के समान ही है एक्सटीरियर और इंटीरयर
लेक्सस LM का एक्सटीरियर, इंटीरियर और बाकी फीचर्स पहले के समान ही है। इसमें 14-इंच का इंफोटेनमेंट सिस्टम, 12.28-इंच का ड्राइवर डिस्प्ले, 23-स्पीकर का मार्क लेविंसन साउंड सिस्टम मिलता है। इसके साथ ही लग्जरी कार एडजस्टेबल लम्बर सपोर्ट वाली पावर्ड फ्रंट सीट्स और 4-जोन ऑटो AC जैसी सुविधाओं से लैस है। यात्रियों की सुरक्षा के लिए सेफ्टी सूट में मल्टीपल एयरबैग, 360-डिग्री कैमरा और लेवल-2 एडवांस ड्राइवर असिस्टेंस सिस्टम (ADAS) जैसे फीचर्स के साथ आती है।
कीमत
कितनी है अब LM की कीमत?
LM में मैकेनिकल तौर पर कोई बदलाव नहीं किया है। यह मौजूदा मॉडल के समान 2.5-लीटर हाइब्रिड इंजन से लैस है, जो संयुक्त रूप से 250hp की पावर जनरेट करने में सक्षम है। इसके अलावा अब यह 20 फीसदी एथेनॉल मिश्रित पेट्रोल (E20) ईंधन को भी सपोर्ट करता है। देश में उपलब्ध सबसे प्रीमियम इस MPV की कीमत 2.15 करोड़ से शुरू होकर 2.69 करोड़ रुपये (एक्स-शोरूम) तक जाती है। अपडेटेड LM की डिलीवरी भी शुरू हो चुकी है।