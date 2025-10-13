लैंड रोवर डिस्कवरी टेंपेस्ट और जेमिनी एडिशन भारत में लॉन्च, जानिए कितनी है कीमत 

लैंड रोवर ने भारत में डिस्कवरी SUV के 2026 मॉडल की कीमतों का खुलासा कर दिया है। साथ ही नए जेमिनी और टेंपेस्ट एडिशन पेश किए हैं, जबकि मौजूदा डायनेमिक S और मेट्रोपॉलिटन एडिशन 2026 से बंद कर दिए जाएंगे। टेंपेस्ट एडिशन 3 रंगों- कार्पेथियन ग्रे, वेरेसिन ब्लू और चारेंटे ग्रे में उपलब्ध है। जेमिनी एडिशन चारेंटे ग्रे को छोड़कर टेंपेस्ट के सभी रंगों के अलावा सेडोना रेड, फूजी व्हाइट, सेंटोरिनी ब्लैक और एगर ग्रे में भी उपलब्ध है।

टेंपेस्ट एडिशन टेंपेस्ट एडिशन में किए हैं ये बदलाव बदलावों की बात करें तो डिस्कवरी टेंपेस्ट एडिशन में 22-इंच तक के ड्यूल-टोन अलॉय व्हील्स हैं, जिनमें पेट्रा कॉपर शेड है, जो इस एडिशन के लिए एक्सक्लूसिव है। छत और हुड पर 'डिस्कवरी' अक्षर भी इसी रंग में फिनिश किए गए हैं। ग्रिल में अपडेटेड हेक्सागोनल एलिमेंट्स भी हैं, जो ग्रेफाइट अल्टास ग्लॉस रंग में फिनिश किए हैं। इसमें अनोखे 'टेंपेस्ट' लोगो के साथ पडल लैंप पेश किया है। साथ ही सिल्वर रंग की विशेष डोर सिल प्लेट भी है।

जेमिनी एडिशन ऐसा है डिस्कवरी का जेमिनी एडिशन जेमिनी एडिशन डिस्कवरी का सबसे किफायती मॉडल है, जो 2026 में भारत में उपलब्ध होगा। टेंपेस्ट एडिशन के विपरीत इसमें ग्लॉस ब्लैक रूफ और 21-इंच सिल्वर अलॉय व्हील्स हैं। इसमें सिल्वर स्किड प्लेट्स भी हैं, जिन पर 2 हेक्साजोनल डिजाइन हैं, जो जेमिनी एडिशन के लिए विशेष हैं। इसकी ग्रिल सिल्वर रंग में फिनिश की गई है। केबिन के अंदर यह लेदरेट या फैब्रिक सामग्री में से चुनने का विकल्प उपलब्ध कराता है।