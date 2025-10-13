लैंड रोवर डिफेंडर 110 ट्रॉफी एडिशन को नए रंगों में पेश किया है (तस्वीर: एक्स/@SytnerLandRover)

लैंड रोवर डिफेंडर 110 ट्रॉफी एडिशन भारत में लॉन्च, जानिए क्या है इसमें खास

क्या है खबर?

लैंड रोवर ने भारत में डिफेंडर 110 ट्रॉफी एडिशन लॉन्च किया है। इस ऑफ-रोड SUV में कॉस्मेटिक अपग्रेड, एक्सक्लूसिव ऑफ-रोड एक्सेसरीज और '110' बॉडी ट्रिम में केवल डीजल ऑटोमैटिक पावरट्रेन ही दिया है। डिफेंडर 110 ट्रॉफी एडिशन में 2 नए एक्सक्लूसिव पेंट विकल्प- डीप सैंडग्लो येलो और केसविक ग्री, दिए गए हैं। इसके अलावा, गाड़ी में रूफ, बोनट, आगे-पीछे की स्कफ प्लेट्स, साइड बॉडी क्लैडिंग और व्हील आर्च के लिए कंट्रास्टिंग ब्लैक फिनिश भी दी गई है।