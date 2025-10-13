लैंड रोवर डिफेंडर 110 ट्रॉफी एडिशन भारत में लॉन्च, जानिए क्या है इसमें खास
क्या है खबर?
लैंड रोवर ने भारत में डिफेंडर 110 ट्रॉफी एडिशन लॉन्च किया है। इस ऑफ-रोड SUV में कॉस्मेटिक अपग्रेड, एक्सक्लूसिव ऑफ-रोड एक्सेसरीज और '110' बॉडी ट्रिम में केवल डीजल ऑटोमैटिक पावरट्रेन ही दिया है। डिफेंडर 110 ट्रॉफी एडिशन में 2 नए एक्सक्लूसिव पेंट विकल्प- डीप सैंडग्लो येलो और केसविक ग्री, दिए गए हैं। इसके अलावा, गाड़ी में रूफ, बोनट, आगे-पीछे की स्कफ प्लेट्स, साइड बॉडी क्लैडिंग और व्हील आर्च के लिए कंट्रास्टिंग ब्लैक फिनिश भी दी गई है।
फीचर
गाड़ी में मिलते हैं ये फीचर
लैंड रोवर डिफेंडर 110 ट्रॉफी एडिशन में बोनट और C-पिलर पर ट्रॉफी एडिशन डेकल्स भी दिए गए हैं और केवल 20-इंच ग्लॉस ब्लैक रिम्स के साथ आता है, जिसमें ऑल-सीजन या ऑल-टेरेन टायर चुनने का विकल्प भी है। वैकल्पिक ऑफ-रोड एक्सेसरीज में हैवी-ड्यूटी रूफ रैक, एक ब्लैक डिप्लॉयेबल साइड लैडर, साइड पैनियर और एक स्नोर्कल भी शामिल है। लेटेस्ट कार के केबिन में नई एबोनी विंडसर लेदर सीट अपहोल्स्ट्री और ट्रॉफी ब्रांडिंग वाली LED सिल प्लेट्स हैं।
पावरट्रेन
कैसा है ऑफ-रोड SUV का पावरट्रेन?
लैंड रोवर डिफेंडर के इस एडिशन में 3.0-लीटर, इनलाइन-सिक्स, ट्विन-टर्बोचार्ज्ड डीजल इंजन लगा है, जो 350hp की पावर और 700Nm का टॉर्क देता है। यह इंजन 8-स्पीड ऑटोमैटिक ट्रांसमिशन से लैस है और फोर-व्हील ड्राइव (4WD) मानक तौर पर उपलब्ध है। लैंड रोवर का दावा है कि यह 0-100 किमी/घंटा की रफ्तार 6.4 सेकेंड में पकड़ लेती है और इसकी टॉप स्पीड 191 किमी/घंटा तक है। इस एडिशन की कीमत भारत में 1.30 करोड़ रुपये (एक्स-शोरूम) रखी गई है।