लेम्बोर्गिनी ने रद्द की इलेक्ट्रिक सुपरकार लॉन्च की योजना, जानिए क्या है वजह

बदलाव

योजना में किया बदलाव

लेम्बोर्गिनी के मुख्य कार्यकारी अधिकारी (CEO) स्टीफन विंकलमैन ने संडे टाइम्स को बताया कि EVs का विकास ब्रांड के लिए एक महंगा सौदा बन सकता है, क्योंकि उसके ग्राहकों के बीच बैटरी से चलने वाली कारों की मांग नहीं है। उन्होंने कहा कि लैंजाडोर को प्लग-इन हाइब्रिड से बदल दिया जाएगा। इसका मतलब है कि 2030 तक इसकी रेंज में केवल प्लग-इन हाइब्रिड मॉडल ही शामिल होंगे और कंपनी जितना संभव हो दहन इंजन वाले वाहनों का निर्माण जारी रखेगी।