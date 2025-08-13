क्या TVS अपाचे RTR 160 4V को टक्कर दे पाएगी KTM ड्यूक 160? तुलना से समझें 

KTM मोटरसाइकिल ने सोमवार (11 अगस्त) को भारत में नई एंट्री-लेवल ड्यूक 160 बाइक को लॉन्च कर दिया है। इसे यहां 3 रंगों- इलेक्ट्रॉनिक ऑरेंज, अटलांटिक ब्लू और सिल्वर मेटैलिक मैट में उपलब्ध कराया है। आने वाले दिनों में दोपहिया वाहन निर्माता इसका फुली-फेयर्ड वर्जन RC160 भी लाने की तैयारी कर रही है। नई KTM ड्यूक 160 भारतीय बाजार में TVS अपाचे RTR 160 4V से मुकाबला करेगी। बाइक्स की तुलना से समझते हैं दोनों में से कौनसी बेहतर है।

डिजाइन आक्रामक लुक में आती हैं दोनों बाइक ड्यूक 160 आक्रामक लुक, कॉम्पैक्ट सीट, छोटे ओवरहैंग्स के साथ लो-सेट हैंडल बार के साथ पेश की गई है। इसमें 5-स्पोक अलॉय व्हील्स हैं, जो हल्केपन के लिए खोखले डिजाइन के हैं। लेटेस्ट बाइक में ट्रेलिस फ्रेम पर पाउडर कोटिंग और ऑल-LED लाइटिंग सेटअप है। अपाचे RTR 160 4V में मस्कुलर फ्यूल टैंक, सिंगल-पीस सीट, स्प्लिट ग्रैब रेल, एडजस्टेबल ब्रेक और क्लच लीवर दिया है। इसके अलावा LED DRL के साथ आक्रामक LED हेडलाइट और रेड अलॉय व्हील्स मिलते हैं।

हार्डवेयर कैसा है सस्पेंशन और ब्रेकिंग सिस्टम? हार्डवेयर की बात करें तो ड्यूक 160 में सस्पेंशन के लिए आगे WP अपसाइड-डाउन फोर्क्स और पीछे प्रीलोड-एडजेस्टेबल WP मोनोशॉक है। ब्रेकिंग का काम आगे-पीछे डिस्क ब्रेक संभालते हैं, जिसमें ड्यूल-चैनल ABS की सुविधा है। दूसरी तरफ TVS की बाइक चमकदार सुनहरे USD टेलीस्कोपिक फ्रंट फोर्क्स और स्टबियर बुलपप एग्जॉस्ट के साथ आती है। बाइक में ब्रेकिंग के लिए ड्यूल-चैनल ABS के साथ डिस्क ब्रेक की सुविधा दी गई है। इसमें 3 मोड्स- अर्बन, स्पोर्ट और रेन मिलते हैं।

इंजन किसमें है ज्यादा दमदार इंजन? KTM 160 ड्यूक में 164.2cc, लिक्विड-कूल्ड इंजन लगा है, जो 18.74bhp की पावर और 15.5Nm टॉर्क उत्पन्न करता है। इंजन को 6-स्पीड गियरबॉक्स, असिस्ट और स्लिपर क्लच से जोड़ा है। TVS अपाचे RTR 160 4V में 159.7cc, एयर/ऑयल-कूल्ड, सिंगल-सिलेंडर इंजन (17.55hp/14.73Nm) मिलता है। ट्रांसमिशन के लिए इंजन 5-स्पीड गियरबॉक्स से जोड़ा गया है। दोनों बाइक्स में ब्लूटूथ को सपोर्ट करने वाला इंस्ट्रूमेंट कंसोल मिलता है। ड्यूक में KTM कनेक्ट ऐप टर्न-बाय-टर्न नेविगेशन और कॉल/म्यूजिक कंट्रोल जैसे फीचर्स देती है।