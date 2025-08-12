सिट्रॉन C3X बनाम टाटा पंच: तुलना से समझिये दोनों से कौनसी खरीदें 

सिट्रॉन ने अपने C3 लाइनअप में सबसे ज्यादा फीचर्स से लैस C3X को भारत में लॉन्च कर दिया है। यह कई सेगमेंट-फर्स्ट फीचर्स के साथ आती है। नई सिट्रॉन C3X 5 मोनोटोन रंगों- पोलर व्हाइट, स्टील ग्रे, कॉस्मो ब्लू, पर्ला नेरा ब्लैक और गार्नेट रेड के साथ 2 ड्यूल-टोन रंगों- पोलर व्हाइट/कॉस्मो ब्लू और पर्ल नेरा ब्लैक/गार्नेट रेड में उपलब्ध होगी। यह टाटा पंच से मुकाबला करेगी। कार की तुलना से जानते हैं दोनों से कौनसी आपके लिए सही है।

एक्सटीरियर पंच से ज्यादा दमदार है लुक सिट्रॉन C3X बोल्ड लुक के साथ आती है, जिसमें सिग्नेचर स्प्लिट LED DRLs, LED विजन प्रोजेक्टर हेडलैंप और LED प्रोजेक्टर फॉग लैंप है। इसका 180mm ग्राउंड क्लीयरेंस और कॉम्पैक्ट 4.98-मीटर टर्निंग रेडियस इसे भीड़-भाड़ वाली सड़कों पर ड्राइविंग को आसानी बनाती है। दूसरी तरफ टाटा पंच में ऑटोमैटिक प्रोजेक्टर हेडलैंप, LED DRL के साथ 16-इंच के डायमंड कट अलॉय व्हील दिए गए हैं। इस ग्राउंड क्लीयरेंस C3X से अधिक 187mm होने के कारण यह उबड़-खाबड़ रास्तों पर ज्यादा उपयोगी है।

इंटीरियर कैसे हैं दोनों गाड़ियों के फीचर? C3X केबिन में लेदरेट-रैप्ड इंस्ट्रूमेंट पैनल, वायरलेस ऐपल कारप्ले/एंड्रॉयड ऑटो के साथ 10.25-इंच कनेक्ट टचस्क्रीन मिलती है। इसके अलावा गाड़ी में भारतीय मौसम के हिसाब से AC सिस्टम, पीछे की तरफ USB टाइप-C फास्ट चार्जिंग पॉइंट और 315-लीटर का बड़ा बूट स्पेस जैसी खूबियां हैं। पंच में ऑटोमैटिक क्लाइमेट कंट्रोल, 10.25-इंच की टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम, वायरलेस फोन चार्जर, ग्रैंड कंसोल के साथ आर्मरेस्ट, रियर AC वेंट, टाइप-C फास्ट USB चार्जर और सनरूफ जैसी सुविधाएं शामिल हैं।

सेफ्टी यात्रियों की सुरक्षा के लिए मिलती हैं ये सुविधाएं सुरक्षा की बात करें तो C3X में 6 एयरबैग, ESP, ABS के साथ EBD, हिल होल्ड असिस्ट जैसी सुविधाएं हैं। इसके अलावा टॉप टीथर के साथ ISOFIX चाइल्ड सीट माउंट, TPMS, हेलो 360-डिग्री कैमरा, इंजन इम्मोबिलाइजर, स्पीड-सेंसिटिव ऑटो डोर लॉक, हाई स्पीड अलर्ट सिस्टम और पेरिमेट्रिक अलार्म भी हैं। टाटा कार में सुरक्षा के लिए ड्यूल एयरबैग, ABS के साथ EBD और ISOFIX चाइल्ड सीट एंकर के साथ ESC और कॉर्नर स्टेबिलिटी कंट्रोल जैसे एक्टिव सेफ्टी फीचर्स शामिल हैं।

इंजन गाड़ियों में कैसे हैं इंजन विकल्प? सिट्रॉन कार में 1.2-लीटर, नैचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल (82bhp/115Nm) और 1.2-लीटर टर्बो पेट्रोल (100bhp/190Nm) इंजन दिया है। ट्रांसमिशन के लिए 6-स्पीड मैनुअल, 6-स्पीड ऑटोमैटिक और 5-स्पीड मैनुअल के विकल्प हैं। यह 19.3 किमी/लीटर तक का माइलेज देने में सक्षम है। टाटा पंच 1.2-लीटर, 3-सिलेंडर, रेवोट्रॉन पेट्रोल इंजन (85hp/113Nm) और 5-स्पीड मैनुअल या ऑटोमेटिक गियरबॉक्स के साथ आती है। इसका मैनुअल वेरिएंट 20.09 किमी/लीटर और ऑटोमैटिक 18.8 किमी/लीटर का माइलेज देता है। इसमें CNG का विकल्प भी मिलता है।