किआ ने हासिल की फरवरी की अब तक की सबसे अधिक बिक्री, जानिए कैसे रहे आंकड़े

भागीदारी

इन मॉडल्स की रही अहम भूमिका

मासिक बिक्री में नई किआ सेल्टोस का अहम योगदान रहा है। यह अपने अपडेटेड डिजाइन, एडवांस टेक्नोलॉजी और सुरक्षा सुविधाओं के दम पर ग्राहकों को आकर्षित करने में सफल रही है। इसके अलावा किआ सोनेट ने कॉम्पैक्ट SUV सेगमेंट में अपनी पकड़ बनाए रखी और कुल बिक्री में महत्वपूर्ण योगदान दिया। MPV सेगमेंट में कैरेंस क्लाविस ने पारिवारिक डिजाइन के दम पर अपनी स्थिति मजबूत की है। क्लाविस EV और कार्निवल ग्राहकों के बीच लोकप्रियता हासिल कर रही है।