किआ ने हासिल की फरवरी की अब तक की सबसे अधिक बिक्री, जानिए कैसे रहे आंकड़े

किआ ने हासिल की फरवरी की अब तक की सबसे अधिक बिक्री, जानिए कैसे रहे आंकड़े
क्या है खबर?
किआ मोटर्स ने भारत में परिचालन शुरू करने के बाद से फरवरी में अब तक की सबसे अधिक बिक्री दर्ज की है। सेल्स रिपोर्ट के अनुसार, उसने पिछले महीने 27,610 गाड़ियों की बिक्री दर्ज की है। यह फरवरी, 2025 में बेची गई 25,026 गाड़ियों की तुलना में 10.3 फीसदी की वार्षिक वृद्धि दर्शाती है। मासिक आधार पर बिक्री लगभग स्थिर रही है। दक्षिण कोरियाई कार निर्माता ने जनवरी में 27,603 गाड़ियां बेची थीं।
भागीदारी
इन मॉडल्स की रही अहम भूमिका
मासिक बिक्री में नई किआ सेल्टोस का अहम योगदान रहा है। यह अपने अपडेटेड डिजाइन, एडवांस टेक्नोलॉजी और सुरक्षा सुविधाओं के दम पर ग्राहकों को आकर्षित करने में सफल रही है। इसके अलावा किआ सोनेट ने कॉम्पैक्ट SUV सेगमेंट में अपनी पकड़ बनाए रखी और कुल बिक्री में महत्वपूर्ण योगदान दिया। MPV सेगमेंट में कैरेंस क्लाविस ने पारिवारिक डिजाइन के दम पर अपनी स्थिति मजबूत की है। क्लाविस EV और कार्निवल ग्राहकों के बीच लोकप्रियता हासिल कर रही है।
विस्तार
कंपनी कर रही बिक्री और सर्विस सेंटर्स का विस्तार
दक्षिण कोरियाई कार निर्माता देशभर में अपनी सेवाओं का विस्तार कर रही है। इसके 382 शहरों में 849 बिक्री और सर्विस सेंटर्स हैं। इसके अलावा, कंपनी के पास खरीद, बिक्री और एक्सचेंज प्रक्रिया के लिए 122 प्रमाणित प्री-ओन्ड कार आउटलेट भी हैं। ये आउटलेट पूरी तरह से निश्चिंत होकर स्वामित्व हस्तांतरण को आसान और सुरक्षित बनाते हैं। कंपनी इस साल भारतीय बाजार में साइरोस EV सहित कई नए मॉडल लॉन्च करने की योजना बना रही है।