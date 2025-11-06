खतरनाक प्रदूषण के बीच कार से सफर करते समय इन बातों का रखें ध्यान
क्या है खबर?
दिवाली के बाद से ही देश की राजधानी दिल्ली समेत कई शहरों में वायु प्रदूषण की स्थिति लगातार गंभीर बनी हुई है। हवा इतनी जहरली हो चुकी है कि खुले में सांस लेना भी मुश्किल है। ऐसे वातावरण में कार चलाते समय भी आपको कई तरह की परेशानियां आ सकती हैं, हालांकि कुछ बातों का ध्यान रखते हुए इससे कुछ हद तक बचा जा सकता है। आइये जानते हैं प्रदूषित सड़कों पर ड्राइविंग के दौरान किन बातों का ध्यान रखें।
AC
AC का सही तरीके से करें इस्तेमाल
खराब वायु गुणवत्ता सूचकांक (AQI) वाले इलाकों में कार चलाते समय AC का उपयोग खास तरह से करना आपको इससे बचा सकता है। गाड़ी के AC पैनल पर एक बटन होता है, जिसमें गाड़ी की तस्वीर के साथ मुड़े हुए आकार का तीर दिखाई देता है। इस बटन को री-सर्कुलेशन कहते हैं। इसके उपयोग से केबिन की हवा बाहर नहीं जाती और बाहर की हवा अंदर नहीं आती। इससे बाहर की प्रदूषित हवा आप तक नहीं पहुंचेगी।
सावधानी
खिड़कियां खोलने पर क्या होगा नुकसान?
कई लोग ईंधन बचाने के लिए खिड़कियां खोलकर कार ड्राइव करते हैं, जबकि यह आपको जल्दी बीमार कर सकता है। हवा के जहरीले कण श्वांस के साथ शरीर में अंदर जा सकते हैं। मास्क का उपयोग प्रदूषित कणों से बचाव कर सकता है। लेटेस्ट कारों में एयर प्यूरीफायर मिलता है। यह प्रदूषित कणों को हटाकर केबिन की हवा को साफ कर देता है। अगर, आपकी गाड़ी में यह फीचर नहीं है तो इसे बाजार से लगवाया भी जा सकता है।