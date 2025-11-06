प्रदूषित इलाकों में गाड़ी चलाते समय मास्क का प्रयोग करना सही रहता है (तस्वीर: फ्रीपिक)

खतरनाक प्रदूषण के बीच कार से सफर करते समय इन बातों का रखें ध्यान

क्या है खबर?

दिवाली के बाद से ही देश की राजधानी दिल्ली समेत कई शहरों में वायु प्रदूषण की स्थिति लगातार गंभीर बनी हुई है। हवा इतनी जहरली हो चुकी है कि खुले में सांस लेना भी मुश्किल है। ऐसे वातावरण में कार चलाते समय भी आपको कई तरह की परेशानियां आ सकती हैं, हालांकि कुछ बातों का ध्‍यान रखते हुए इससे कुछ हद तक बचा जा सकता है। आइये जानते हैं प्रदूषित सड़कों पर ड्राइविंग के दौरान किन बातों का ध्यान रखें।