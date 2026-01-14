इलेक्ट्रिक बाइक खरीदने की है योजना, तो पहले इन बातों का रखें ध्यान
क्या है खबर?
रोजमर्रा के कामकाज के लिए वर्तमान में इलेक्ट्रिक दोपहिया वाहन अच्छा विकल्प बनते जा रहे हैं, जो पेट्रोल पर होने वाला खर्चा बचाते हैं। अगर, आप इलेक्ट्रिक बाइक खरीदने का प्लान बना रहे हैं तो भारतीय बाजार में कई विकल्प उपलब्ध हैं। इनमें से कई इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल बेहतरीन फीचर्स और लंबी ड्राइविंग रेंज के साथ आती हैं, जो आपकी जरूरतों को पूरा करती हैं। आइये जानते हैं इलेक्ट्रिक बाइक खरीदते समय किन खास बातों का ध्यान रखना चाहिए।
जरूरत
अपनी जरूरत के हिसाब से करें पसंद
किसी भी इलेक्ट्रिक बाइक को खरीदने से पहले यह समझना बेहद जरूरी है कि आप उसे किस तरह इस्तेमाल करने वाले हैं। रोजाना इससे कितने किलोमीटर का सफर तय करना है। आपके रास्ते में पड़ने वाले फ्लाईओवर, चढ़ाई या ट्रैफिक का भी पता होना चाहिए, क्योंकि ये रेंज को प्रभावित करते हैं। ऑफिस की दूरी के अलावा अन्य कामों के लिए तय की जाने वाली दूरी का भी पता लगाएं। इससे सही रेंज वाली बाइक चुनने में मदद मिलेगी।
रेंज
रेंज और बैटरी क्षमता देखें
इलेक्ट्रिक बाइक में रेंज सबसे बड़ा सवाल होता है, जो हर खरीदार सबसे पहले पूछता है। ज्यादातर एक बार चार्ज करने पर लगभग 90-200 किलोमीटर तक चलने का दावा करती हैं। महंगी और प्रीमियम EVs में बड़ी बैटरी (करीब 4-5kWh) होती है, जो बेहतर कंडीशन में 150 किलोमीटर से ज्यादा भी चल सकती हैं। सिटी-फोकस्ड और किफायती मॉडल आमतौर पर 70-100 किलोमीटर की रियल-यूज रेंज देते हैं। टेस्ट राइड लेकर या दूसरे यूजर्स से असली रेंज पता लगा सकते हैं।
वारंटी
बैटरी लाइफ और वारंटी पर दें ध्यान
इलेक्ट्रिक बाइक खरीदने जाए तो डीलर से जरूर पूछें कि वारंटी में बैटरी की क्षमता कितनी गिरने पर कवर खत्म मानी जाएगी। साथ ही यह जानना भी बहुत जरूरी है कि वारंटी खत्म होने के बाद नई बैटरी बदलवाने में कितना खर्च आएगा। इसके अलावा चार्जिंग सुविधा के बारे में भी पता लगाएं। आपके शहर में उस ब्रांड के चार्जर मौजूद हैं या नहीं, क्या वे आपके रोज के रूट पर पड़ते हैं?
सब्सिडी
सब्सिडी का भी लगाएं पता
इसके अलावा बाइक की परफॉर्मेंस, राइडिंग मोड, ब्रेकिंग और सस्पेंशन सिस्टम पर भी ध्यान देने की जरूरत है। इलेक्ट्रिक बाइक को भी भारतीय सड़कों, बारिश और धूल में ही चलना है। इसलिए पैनल फिटमेंट, स्विच क्वालिटी, सीट कम्फर्ट और चार्जिंग पोर्ट की मजबूती जरूर जांचें। साथ ही यह चेक करें कि आपके आसपास सर्विस सेंटर है या नहीं और स्पेयर पार्ट्स आसानी से मिलेंगे या नहीं। इसके अलावा डीलर से इस पर मिलने वाली सब्सिडी के बारे में भी पूछें।