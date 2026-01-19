सर्दियों में अपनी कार में जरूर रखें ये सेफ्टी टूल्स, सफर हो जाएगा सुरक्षित

सर्दियों का मौसम जितना सुहावना होता है, ड्राइविंग के लिहाज से उतना ही चुनौतीपूर्ण भी बन जाता है। कोहरा, गिरता तापमान, टायर प्रेशर का कम होना और बैटरी की समस्या सफर को मुश्किल बना सकती हैं। ऐसे में अगर, आप पहले से तैयार हैं तो ड्राइव आसान होने के साथ-साथ सुरक्षित भी बन जाती है। आइये जानते हैं ऐसे टूल्स, जिन्हें आपको ऐसे मौसम में कार की सुरक्षित ड्राइविंग के लिए अपने साथ रखने की जरूरत है।

धुंध इस तरह दूर करें धुंध की समस्या एंटी-फॉग स्प्रे: ठंड में विंडशील्ड पर अंदर की तरफ धुंध जमने की समस्या होती है। इससे रास्ता ठीक से दिखाई नहीं देता। एंटी-फॉग स्प्रे कांच पर एक खास हाइड्रोफोबिक परत बनाती है, जो नमी को जमने नहीं देता। इसका असर कई सप्ताह तक बना रहता है। स्नो चेंस: सड़कों पर फिसलन बढ़ने से टायरों की ग्रिप कम हो जाती है। स्नो चेंस टायरों के चारों ओर लगाई जाती हैं, जो अतिरिक्त ट्रैक्शन देकर फिसलने की संभावना कम करती है।

एयर प्रेशर टायर्स में ऐसे सही रखें एयर प्रेशर टायर इंफ्लेटर: इस मौसम में टायरों के अंदर की हवा सिकुड़ जाती है, जिससे एयर प्रेशर कम हो जाता है। इसका असर स्थिरता, ब्रेकिंग और माइलेज पर पड़ता है। डिजिटल गेज वाला पोर्टेबल टायर इंफ्लेटर आपको कहीं भी, कभी भी सही हवा सेट करने की सुविधा देता है। इंजन ब्लॉक हीटर: ठंड में कार का इंजन स्टार्ट होने में दिक्कत करता है। इंजन ब्लॉक हीटर कूलेंट को हल्का गर्म रखकर इस समस्या का समाधान करता है।

Advertisement

बर्फ ऐसे पिघलाएं शीशों पर जमा बर्फ विंडशील्ड डी-आइसर स्प्रे: विंडशील्ड पर जमी ओस या बर्फ को खुरचने में काफी समय लगता है और कांच को नुकसान पहुंचने का डर भी रहता है। विंडशील्ड डी-आइसर स्प्रे बिना नुकसान पहुंचाए जमी बर्फ को तुरंत पिघला देता है। टूल किट और डक्ट टेप: ठंड में प्लास्टिक के पार्ट्स जल्दी टूट सकते हैं या ढीले हो सकते हैं। अस्थायी मरम्मत के लिए बेसिक टूल किट और मजबूत डक्ट टेप बहुत काम आती हैं।

Advertisement