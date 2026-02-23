इसुजु D-मैक्स V-क्रॉस पिकअप ट्रक के डिजाइन में बदलाव किए गए हैं

इसुजु ने लॉन्च किया अपडेटेड D-मैक्स V-क्रॉस पिकअप ट्रक, जानिए क्या किया बदलाव

क्या है खबर?

इसुजु ने अपडेटेड D-मैक्स V-क्रॉस पिकअप ट्रक लॉन्च किया है। इस नए मॉडल में कुछ स्टाइलिंग बदलाव करने के साथ नए फीचर्स जाेड़े गए हैं। इसके अलावा कंपनी ने इसका किफायती 4x2 इंजन विकल्प बंद कर दिया है। नई इसुजु D-मैक्स V-क्रॉस 7 रंगों- सिल्की व्हाइट पर्ल, ब्लैक माइका, रेड स्पिनेल माइका, नॉटिलस ब्लू, गैलेना ग्रे, सिल्वर मेटैलिक और स्प्लैश व्हाइट में उपलब्ध है। इसकी कीमत में भी इजाफा हो गया है और यह टोयोटा हिलक्स को टक्कर देगी।