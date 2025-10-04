इंडिया बाइक वीक 2025 की तारीख घोषित, जानिए कब और कहां होगा आयोजन
क्या है खबर?
इंडिया बाइक वीक का 12वां संस्करण 12-13 दिसंबर को गोवा के वागाटोर में आयोजित होने वाला है। पिछले साल इसमें मोटरसाइकिल्स का अनावरण, कस्टम बाइक प्रदर्शन, स्टंट शो, डर्ट डैश ट्रैक, फ्लैट ट्रैकिंग शामिल थी। 2025 संस्करण में भी इसी एजेंडे को आगे बढ़ाने की उम्मीद है। हालांकि, इसमें नई गतिविधियां और ज्यादा बाइक्स का लॉन्च शामिल होने की संभावना है। पिछले साल इसमें 25,000 से ज्यादा प्रतिभागियों ने हिस्सा लिया था और इस बार संख्या बढ़ने की उम्मीद है।
आकर्षण
क्या होगा इस आयोजन का मुख्य आकर्षण?
इस साल का आयोजन स्थल पिछले साल की तरह ही होने की उम्मीद है। IBW मैदान को अलग-अलग जोन में विभाजित किया जाएगा। इसमें इनडोर और आउटडोर एक्सपो से लेकर म्यूजिक और सामुदायिक मंच, एक समर्पित ओवरलैंडिंग स्टेज और रेसिंग एरीना शामिल होंगे। भीड़ खींचने वाले कुछ आकर्षणों में हार्ले-डेविडसन फ्लैट ट्रैक रेस, IBW हिल क्लाइम्ब, IBW डर्ट डैश और अन्य गतिविधियां शामिल होने की संभावना है। आयोजन के लिए पास आने वाले दिनों में जारी होने की उम्मीद है।
लॉन्च
इस एडवेंचर बाइक के लॉन्च होने की संभावना
इस साल के इंडिया बाइक वीक में ब्रिक्सटन स्टॉर 500 एडवेंचर मोटरसाइकिल के लॉन्च होने की उम्मीद है। इसमें क्रॉसफायर 500 सीरीज से लिया गया 486cc, लिक्विड-कूल्ड, पैरेलल-ट्विन इंजन लगा है। यह 8,500rpm पर 47bhp और 6,750rpm पर 43Nm का टॉर्क उत्पन्न करता है, जिसे 6-स्पीड गियरबॉक्स के साथ जोड़ा गया है। यह देश में ब्रिक्सटन की पहली मध्यम क्षमता वाली एडवेंचर मोटरसाइकिल होगी। कस्टम बाइक्स का प्रदर्शन एक बार फिर इंडिया बाइक वीक का मुख्य आकर्षण होगा।