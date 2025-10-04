इंडिया बाइक वीक 2025 का आयोजन गोवा में होगा (तस्वीर: एक्स/@HeroMotoCorp)

इंडिया बाइक वीक 2025 की तारीख घोषित, जानिए कब और कहां होगा आयोजन

क्या है खबर?

इंडिया बाइक वीक का 12वां संस्करण 12-13 दिसंबर को गोवा के वागाटोर में आयोजित होने वाला है। पिछले साल इसमें मोटरसाइकिल्स का अनावरण, कस्टम बाइक प्रदर्शन, स्टंट शो, डर्ट डैश ट्रैक, फ्लैट ट्रैकिंग शामिल थी। 2025 संस्करण में भी इसी एजेंडे को आगे बढ़ाने की उम्मीद है। हालांकि, इसमें नई गतिविधियां और ज्यादा बाइक्स का लॉन्च शामिल होने की संभावना है। पिछले साल इसमें 25,000 से ज्यादा प्रतिभागियों ने हिस्सा लिया था और इस बार संख्या बढ़ने की उम्मीद है।