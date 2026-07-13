मांगों को लेकर हुंडई के श्रमिकों ने की हड़ताल, कारों की आपूर्ति पर पड़ेगा असर

यूनियन ने हुंडई के प्रस्ताव को बताया नाकाफी

हुंडई ने इसके जवाब में मामूली वेतन वृद्धि, एकमुश्त परफॉरमेंस बोनस और कंपनी के कुछ शेयर देने की पेशकश की, लेकिन यूनियन ने इसे नाकाफी बताया।

श्रमिकों की एक मांग यह भी है कि सेवानिवृत्ति की आयु 60 से बढ़ाकर 65 साल कर दी जाए। अगर, यह हड़ताल लंबी खिंचती है तो कंपनी को हर घंटे लाखों का नुकसान हो सकता है और इससे दुनियाभर में कारों की आपूर्ति भी बिगड़ सकती है।