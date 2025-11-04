2025 हुंडई वेन्यू भारत में लॉन्च, जानिए क्या किए गए बदलाव 

हुंडई मोटर कंपनी ने भारतीय बाजार में अपनी कॉम्पैक्ट SUV 2025 वेन्यू को लॉन्च कर दिया है। इसे अपडेटेड फीचर्स, नए केबिन और आकर्षक डिजाइन के साथ पेश किया है। 2025 हुंडई वेन्यू 8 वेरिएंट्स- HX2, HX4, HX5, HX6, HX6T, HX7, HX8 और HX10 में उपलब्ध होगी। यह पुणे स्थित प्लांट में निर्मित होने वाला पहला मॉडल है और इसे 30 देशों में निर्यात किया जाएगा। यह टाटा नेक्सन, मारुति सुजुकी ब्रेजा, किआ सोनेट और महिंद्रा XUV300 को टक्कर देगी।

एक्सटीरियर ऐसा है अब नया लुक 2025 वेन्यू अपने बॉक्सी डिजाइन और चारों ओर शार्प क्रीज के साथ पिछले मॉडल से बिल्कुल अलग दिखती है। फ्रंट ग्रिल गहरे रंग के साथ आती है और दोनों ओर नए LED प्रोजेक्टर हेडलैंप और अपडेटेड DRLs हैं, जो इसे मजबूत लुक देते हैं। बंपर की बोल्ड लाइंस के साथ वेन्यू थोड़ी चौड़ी दिखती है। इसके अलावा लेटेस्ट कार व्हील आर्च के चारों ओर बोल्ड उभार, नए अलॉय व्हील, बूट लिड तक फैले कनेक्टेड LED टेल लैंप से लैस है।

इंटीरियर नई वेन्यू में मिली ये सुविधाएं इंटीरियर की बात करें तो नई हुंडई वेन्यू का लेआउट ज्यादा आधुनिक है। डैशबोर्ड पर दो 12.3-इंच स्क्रीन हैं, जिसमें एक इंफोटेनमेंट सिस्टम और दूसरी इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर का काम करती है। गाड़ी में नए डिजाइन के एयर वेंट्स, सॉफ्ट-टच सामग्री का इस्तेमाल और अपहोल्स्ट्री की गुणवत्ता में भी सुधार हुआ है। इसके अलावा सिंगल-पैन सनरूफ, वॉयस कमांड, ब्लूलिंक कनेक्टेड-कार सूट, एम्बिएंट लाइटिंग, ऑटोमैटिक क्लाइमेट कंट्रोल, वायरलेस फोन चार्जिंग और प्रीमियम ऑडियो सिस्टम जैसे फीचर्स मौजूद हैं।