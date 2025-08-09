हुंडई कारों पर 4 लाख रुपये तक की छूट, जानिए मॉडलवार ऑफर
हुंडई मोटर कंपनी इस महीने अपनी गाड़ियों पर छूट ऑफर की पेशकश कर रही है। त्योहारी सीजन से पहले ग्राहकों के पास 4 लाख रुपये से ज्यादा की बचत करने का मौका है। मॉडलवार ऑफर की बात करें तो दक्षिण कोरियाई कंपनी अपनी सबसे सस्ती कार ग्रैंड i10 निओस पर 70,000 रुपये तक का लाभ दे रही है। इसी प्रकार ऑरा पर 35,000 रुपये की नकद छूट के साथ कुल 55,000 रुपये का फायदा दिया जा रहा है।
टाटा पंच को टक्कर देने वाली हुंडई एक्सटर को इस महीने कुल 55,000 रुपये तक की बचत के साथ खरीदा जा सकता है। दूसरी तरफ हुंडई i20 और i20 N-लाइन पर 65,000 रुपये तक लाभ मिल रहा है। इसके अलावा अगली जनरेशन मॉडल के लॉन्च से पहले हुंडई वेन्यू के स्टॉक क्लीयरेंस के लिए भारी छूट मिल रही है। इस गाड़ी पर 85,000 रुपये तक की बचत करने का मौका है। इसमें 40,000 रुपये तक की नकद छूट शामिल है।
अगस्त में हुंडई वरना 65,000 रुपये की छूट के साथ आ रही है, जबकि उसकी सबसे ज्यादा बिकने वाली हुंडई क्रेटा पर केवल 5,000 रुपये का स्क्रैपेज बोनस मिल रहा है। नई अल्काजार 70,000 रुपये के लाभों के साथ उपलब्ध है, जबकि टक्सन पर 1 लाख रुपये तक की बचत करने का मौका है। दूसरी तरफ आयोनिक-5 पर सबसे ज्यादा 4.05 लाख रुपये तक के लाभ के साथ खरीदी जा सकती है, जो इसके 2024 स्टॉक पर मिल रहा है।