हुंडई अपनी गाड़ियों पर 4 लाख रुपये तक की छूट दे रही है (तस्वीर: हुंडई)

हुंडई कारों पर 4 लाख रुपये तक की छूट, जानिए मॉडलवार ऑफर

क्या है खबर?

हुंडई मोटर कंपनी इस महीने अपनी गाड़ियों पर छूट ऑफर की पेशकश कर रही है। त्योहारी सीजन से पहले ग्राहकों के पास 4 लाख रुपये से ज्यादा की बचत करने का मौका है। मॉडलवार ऑफर की बात करें तो दक्षिण कोरियाई कंपनी अपनी सबसे सस्ती कार ग्रैंड i10 निओस पर 70,000 रुपये तक का लाभ दे रही है। इसी प्रकार ऑरा पर 35,000 रुपये की नकद छूट के साथ कुल 55,000 रुपये का फायदा दिया जा रहा है।