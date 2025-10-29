USD फोर्क्स के साथ आती हैं ये मोटरसाइकिल, कीमत में सबसे किफायती 

देश में मोटरसाइकिल्स में अपसाइड-डाउन (USD) फोर्क्स सबसे ज्यादा पसंद किए जाने वाले फीचर्स में से एक है। इस तरह का फ्रंट सस्पेंशन पहले हाई-परफॉरमेंस बाइक्स तक ही सीमित था, लेकिन अब यह किफायती मॉडल्स में भी दिखने लगा है। USD फोर्क्स अपनी बेहतरीन हैंडलिंग और स्थिरता के लिए जाना जाता है। अगर, आप भी नई मोटरसाइकिल खरीदने का विचार बना रहे हैं तो इन 5 सस्ती USD फ्रंट फोर्क्स सस्पेंसन वाले विकल्पों पर विचार कर सकते हैं।

#1 होंडा CB125 हॉर्नेट की कीमत: 1.02 लाख रुपये होंडा की CB125 हॉर्नेट USD फोर्क्स वाली सबसे किफायती मोटरसाइकिल है। स्टील फ्रेम पर निर्मित इस बाइक में पीछे 5-स्टेप प्रीलोड-एडजस्टेबल रियर मोनोशॉक सस्पेंशन यूनिट है। ब्रेकिंग के लिए सिंगल-चैनल ABS के साथ आगे पेटल डिस्क और पीछे ड्रम ब्रेक, 4.2-इंच का TFT डिस्प्ले है, जो टर्न-बाय-टर्न नेविगेशन के साथ ब्लूटूथ कनेक्टिविटी को सपोर्ट करता है, जबकि USB टाइप-C चार्जिंग पोर्ट भी उपलब्ध है। यह 123.94cc, एयर-कूल्ड, सिंगल-सिलेंडर इंजन (11bhp/11.2Nm) से लैस है और कीमत 1.02 लाख रुपये है।

#2 बजाज पल्सर NS160 की कीमत: 1.20 लाख रुपये बजाज भी पल्सर NS160 रूप में किफायती विकल्प पेश करती है, जिसकी कीमत 1.20 लाख रुपये से शुरू होती है, जो 4 रंगों में उपलब्ध है। मोटरसाइकिल में पीछे की तरफ सस्पेंशन के लिए गैस-चार्ज्ड मोनोशॉक यूनिट, 17-इंच के अलॉय व्हील्स, ब्रेकिंग के ड्यूल-चैनल ABS के साथ आगे-पीछे डिस्क ब्रेक की सुविधा है। बाइक में 160.3cc ऑयल-कूल्ड, सिंगल-सिलेंडर, फोर-वॉल्व FI DTS-i इंजन (17.03bhp/14.6Nm) और 5-स्पीड गियरबॉक्स मिलता है। इसमें ब्लूटूथ कनेक्टिविटी को सपोर्ट करने वाले डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर भी मिलेगा।

#3 TVS अपाचे RTR 160 4V की कीमत: 1.28 लाख रुपये TVS मोटर की सबसे ज्यादा बिकने वाली स्ट्रीटबाइक्स में से एक अपाचे RTR 160 4V के डबल क्रैडल फ्रेम को आगे USD फोर्क्स और पीछे मोनोशॉक से जोड़ी गई है। इस बाइक में 17-इंच के अलॉय व्हील, ब्रेकिंग के लिए ड्यूल-चैनल ABS के साथ आगे-पीछे पेटल डिस्क ब्रेक लगे हैं। मोटरसाइकिल में ब्लूटूथ कनेक्टिविटी सपोर्ट करने वाला TFT डैशबोर्ड दिया है। इसमें 159.7cc का इंजन (17.30bhp/14.73Nm) लगा है और इसकी कीमत 1.28 लाख रुपये है।

#4 हीरो एक्सट्रीम 160R 4V की कीमत: 1.29 लाख रुपये हीरो मोटोकॉर्प की एक्सट्रीम 160R 4V एक प्रीमियम स्ट्रीटबाइक है, जो 163.2cc, सिंगल-सिलेंडर, एयर-ऑयल-कूल्ड, 4-वाल्व इंजन (16.6bhp/14.6Nm) और 5-स्पीड गियरबॉक्स से लैस है। डायमंड-टाइप फ्रेम पर आधारित इस बाइक में आगे KYB इनवर्टेड फोर्क्स और पीछे 7-स्टेप प्रीलोड एडजस्टेबल मोनोशॉक यूनिट है। मोटरसाइकिल में 17-इंच के अलॉय व्हील, ब्रेकिंग के लिए ड्यूल-चैनल ABS के साथ आगे-पीछे पेटल डिस्क ब्रेक लगे हैं। इसमें एक उल्टा LCD कंसोल है, जो ब्लूटूथ कनेक्टिविटी की सुविधा देता है और कीमत 1.29 लाख रुपये है।