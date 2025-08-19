कार का रेन-सेंसिंग वाइपर बारिश के दौरान उपयोगी होता है (तस्वीर: फ्रीपिक)

बारिश में कितना उपयोगी है कार का रेन-सेंसिंग वाइपर? जानिए कैसे करता है काम

क्या है खबर?

आधुनिक कारों में आरामदायक के साथ हर मौसम में सुरक्षा प्रदान करने के लिए दिनों-दिन स्मार्ट होती जा रही हैं। निर्माता भी नवीनतम तकनीक लाने के साथ-साथ ड्राइविंग अनुभव बेहतर करने के लिए बदलाव कर रही हैं। ऐसा ही एक फीचर है रेन-सेंसिंग वाइपर/ऑटोमैटिक वाइपर है। नई गाड़ियों में मिलने वाली यह सुविधा आज-कल चलन में हैं और बारिश के मौसम में ड्राइविंग को आसान और सुरक्षित बनाती है। आइये जानते हैं कार में ऑटोमैटिक वाइपर का क्या फायदा है।