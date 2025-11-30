कारों में कितनी उपयोगी हैं पावर्ड फ्रंट सीट्स? जानिए कैसे करती हैं काम
क्या है खबर?
किसी भी कार में आरामदायक सुविधाओं की शुरुआत सीटों से होती है। ये एक किफायती और महंगे मॉडल के बीच अंतर भी पैदा करती हैं। पावर्ड फ्रंट सीट्स एक ऐसा ही सुविधाजनक फीचर है, जिन्हें इलेक्ट्रॉनिकली एडजस्टेबल सीट्स भी कहा जाता है। पहले यह सुविधा केवल महंगे मॉडल्स तकक सीमित थी, लेकिन अब यह 20 लाख रुपये से कम कीमत वाली गाड़ियों में भी आ रही है। आइये जानते हैं पावर्ड फ्रंट सीट्स आपके लिए किस तरह से उपयोगी हैं।
तरीका
ऐसे करती हैं काम
इलेक्ट्रॉनिक रूप से एडजेस्टेबल सीट्स का मूल संचालन कई मोटर्स द्वारा किया जाता है, जो इनके एडजेस्टेबल के स्तर पर निर्भर करता है। कुछ कारों में सीटों को आगे-पीछे करने की सुविधा होती है। इसके अलावा, चालक या यात्री इलेक्ट्रॉनिक रूप से रेक को भी एडजेस्ट कर सकते हैं। जैसे-जैसे मूवमेंट की मात्रा बढ़ती है, इनकी संख्या भी बढ़ती जाती है। ये सीट के नीचे छिपी होती हैं और उन स्विचों से जुड़ी होती हैं, जो इन्हें कंट्रोल करते हैं।
मूवमेंट
कितनी तरह से करती है मूवमेंट
मैनुअल रूप से एडजस्ट होने वाली सीट्स में 2 बार आगे-पीछे होने वाली मूवमेंट, रेक एडजस्टमेंट, ड्राइवर की ऊंचाई और कुछ में कमर का सहारा वगैरह जैसी सुविधाएं देती हैं। पावर्ड सीटों में 22 बार तक मूवमेंट हो सकते हैं। इसमें जांघ के नीचे का सहारा, पीठ के निचले हिस्से, आगे की सीट की ऊंचाई, सीट के पिछले हिस्से की ऊंचाई, हेडरेस्ट, पीठ के ऊपरी हिस्से, साइड बोल्स्टर और सीट कुशनिंग का स्तर एडजेस्ट कर सकते हैं।
फायदा
इन फायदों के साथ आती हैं ये सीट्स
इन सीट्स को आप अपने आराम के हिसाब से बिना कोई जोर लगाए एडजस्ट कर सकते हैं, जो बुजुर्ग यात्रियों के लिए काफी फायदेमंद है। इसके अलावा किसी ने सीटों के साथ छेड़छाड़ की है तो चालक बस एक बटन से फिर से वही पोजीशन हासिल कर सकता है। यह कार चलाते समय भी सीट को एडजेस्ट करने की सुविधा देती हैं। इसमें कुशनिंग को एडजस्ट करना भी संभव है। इसके अलावा कई में मसाज की सुविधा भी होती है।