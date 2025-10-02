बाइक के शॉक एब्जॉर्बर की देखभाल कैसे करें?

बाइक में लगा शॉक एब्जॉर्बर सड़क की झटकों को कम करता है और सवारी को आरामदायक बनाता है। गर इसकी सही देखभाल न हो, तो सफर असुविधाजनक हो सकता है और बाइक के अन्य हिस्सों पर भी दबाव बढ़ सकता है। खराब शॉक एब्जॉर्बर से टायर जल्दी घिस सकते हैं और कंट्रोल करना भी मुश्किल हो जाता है। इसलिए शॉक एब्जॉर्बर की समय-समय पर जांच और देखभाल बेहद जरूरी है।

#1 साफ-सफाई पर ध्यान दें शॉक एब्जॉर्बर को लंबे समय तक सही रखने के लिए उसकी नियमित साफ-सफाई जरूरी है। सड़क पर धूल, मिट्टी और ग्रीस जम जाने से यह पार्ट जल्दी खराब हो सकता है। हर हफ्ते साफ पानी और मुलायम कपड़े से इसे पोंछें। अगर ज्यादा गंदगी हो तो हल्के ब्रश का उपयोग करें। सफाई करते समय किसी नुकीली चीज का इस्तेमाल न करें, वरना सील और पॉलिश पर खरोंच आ सकती है।

#2 समय पर लुब्रिकेशन करें शॉक एब्जॉर्बर को सही तरीके से चलाने के लिए समय-समय पर लुब्रिकेशन करना जरूरी है। लुब्रिकेशन से इसके मूविंग पार्ट्स पर घर्षण कम होता है और यह आसानी से काम करता है। इसके लिए बाइक मैकेनिक द्वारा बताए गए लुब्रिकेंट का इस्तेमाल करें। याद रखें कि बहुत ज्यादा तेल या ग्रीस न लगाएं, क्योंकि इससे धूल और मिट्टी जल्दी चिपक सकती है। संतुलित लुब्रिकेशन ही सही देखभाल का तरीका है।