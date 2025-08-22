कार के इंजन को ओवरहीटिंग से कैसे बचाएं?

गर्मी के मौसम में कार का इंजन जल्दी गरम हो सकता है। यह समस्या लंबे सफर या भारी ट्रैफिक में ज्यादा देखने को मिलती है। इंजन गर्म होने से गाड़ी अचानक बंद हो सकती है और पार्ट्स को नुकसान भी पहुंचता है। कई बार यह ड्राइवर और यात्रियों के लिए परेशानी का कारण बनता है। ऐसे में जरूरी है कि समय रहते कुछ आसान उपाय अपनाकर इंजन को ओवरहीटिंग से बचाया जाए।

#1 कूलेंट और पानी की जांच कार इंजन को ठंडा रखने में कूलेंट और पानी का बड़ा रोल होता है। गाड़ी चलाने से पहले रेडिएटर और रिजर्व टैंक में कूलेंट की मात्रा जरूर जांच लें। अगर लेवल कम हो तो तुरंत भरें। गर्मी के मौसम में पानी और कूलेंट सही अनुपात में होना चाहिए। कुछ लोग सिर्फ पानी भर देते हैं, जिससे फायदा नहीं होता। असली सुरक्षा तभी मिलेगी जब कूलेंट सही मात्रा में मौजूद होगा।

#2 समय-समय पर सर्विस कराएं इंजन को सही रखने के लिए समय-समय पर सर्विस बहुत जरूरी है। सर्विसिंग के दौरान मैकेनिक रेडिएटर, पंखा, पाइप और पूरे कूलिंग सिस्टम की अच्छी तरह जांच करता है। अगर इनमें कोई गड़बड़ी मिलती है तो समय पर ठीक कर दी जाती है। धूल और गंदगी रेडिएटर को जाम कर देती है, जिससे इंजन जल्दी गरम होने लगता है। इसलिए सफाई पर भी ध्यान देना जरूरी है। सही और समय पर सर्विसिंग से इंजन लंबे समय तक सुरक्षित रहता है।