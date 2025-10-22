कार की विंडशील्ड में कभी नहीं पड़ेगी दरार, इन तरीकों को अपनाएं 

कार की विंडशील्ड में कभी नहीं पड़ेगी दरार, इन तरीकों को अपनाएं
क्या है खबर?
कार की विंडशील्ड उसके अंदर बैठे लोगों को तेज हवा, सर्दी, गर्मी, बारिश और धूल-मिट्टी से बचाती है। यह क्षतिग्रस्त या टूट जाए तो केबिन सवारियों की सुरक्षा खतरे में पड़ जाती है। इसके टूटने के पीछे कई बार चालक की लापरवाही भी जिम्मेदार होती है। इसे बदलवाना काफी महंगा साबित होता है। ऐसे में आपको वो उपाय करने चाहिए, जिससे इसे बचाया जा सके। आइये जानते हैं कार की विंडशील्ड को क्षति या टूटने से कैसे बचाएं।
सावधानी
दूसरे वाहनों से सुरक्षित दूरी बनाए रखें
जब भी आप हाईवे पर कार ड्राइविंग कर रहे हों तो अन्य वाहनों से सुरक्षित दूरी बनाए रखना सुनिश्चित करें। यह उनके द्वारा फेंके गए मलबे से टकराने से बचने के लिए यह बेहद जरूरी है। वाहनों के टायर अक्सर सड़क पर घर्षण के कारण छोटे-छोटे मलबे को अलग-अलग दिशाओं में फेंकते हैं। तेज गति पर ऐसा मलबा विंडशील्ड से टकराने से उसमें दरार पड़ सकती है। ट्रक से गिरने वाला मलबा भी विंडशील्ड को नुकसान पहुंचा सकता है।
पार्क
छायांदार स्थान पर करें पार्क
विंडशील्ड को नुकसान पहुंचाने में तापमान की अहम भूमिका होती है। सीधी धूप विंडशील्ड के तापमान को बढ़ा देती है और इसमें अत्यधिक उतार-चढ़ाव के कारण शीशे में दरारें पड़ सकती हैं। अगर, गाड़ी के बाहरी और अंदर के तापमान में बहुत ज्यादा अंतर है तो इससे विंडशील्ड में दरार पड़ सकती है। दरअसल, गर्मी के कारण शीशे फैलते हैं और ठंड के कारण सिकुड़ते हैं, जिससे दरार आ सकती है। इसलिए, कार को छांयादार स्थान पर पार्क करें।
वाइपर
सही स्थिति में रखें वाइपर
निर्माणाधीन सड़कों पर सावधानी: नई बनी सड़क पर गाड़ी चलाते समय सावधानी बरतने की जरूरत होती है, क्योंकि इस पर निर्माण सामग्री फैली रहती है, जो टायरों के साथ उछलकर विंडशील्ड पर लग सकती है। इससे शीशे में दरार आने की संभावना रहती है। इसलिए, ऐसी सड़क पर गाड़ी धीमी रफ्तार में चलाएं। वाइपर की स्थिति: घिसे हुए वाइपर ब्लेड विंडशील्ड पर खरोंचें डाल सकते हैं, जिससे उसमें दरारें पड़ सकती हैं। इसलिए, खराब होने पर इन्हें बदल दें।
सुरक्षा
विंडशील्ड को ऐसे प्रदान करें सुरक्षा
जिस तरह से स्मार्टफोन की स्क्रीन को बचाने के लिए स्क्रीन प्रोटेक्टर का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक वैसे ही विंडशील्ड प्रोटेक्शन फिल्म लगाने से शीशे को मामूली चोट लगने से होने वाले नुकसान से बचाया जा सकता है। विंडशील्ड प्रोटेक्शन एक पारदर्शी फिल्म होती है, जो पत्थरों और मलबे से सुरक्षा प्रदान करती है। कुछ उच्च-स्तरीय विंडशील्ड प्रोटेक्शन फिल्मों में सेल्फ-हीलिंग गुण होते हैं, जो पत्थरों और मलबे से होने वाले मामूली वार को सोख लेते हैं।