होम / खबरें / ऑटो की खबरें / सर्दी में कार चलाते समय कितना कारगर होता है हीटिंग ORVM? जानिए इसके फायदे 
सर्दी में हीटिंग ORVM शीशे पर धुंध जमा नहीं होने देते हैं (तस्वीर: फ्रीपिक)

लेखन दिनेश चंद शर्मा
Oct 22, 2025
07:07 pm
क्या है खबर?

सर्दियों में कोहरा पड़ने पर गाड़ी चलाना काफी चुनौतीपूर्ण होता है। इस दौरान अक्सर बाहरी रियरव्यू मिरर (ORVMs) पर धुंध या बर्फ जमा हो जाती है। इससे चालक को पीछे से आने वाले वाहन दिखाई नहीं देते, जिससे हादसा होने की संभावना बढ़ जाती है। हीटेड ORVMs इस समस्या का समाधान देते हैं, जो मिरर को जल्दी से साफ करने के लिए डिजाइन किया है। आइये जानते हैं कार में हीटेड ORVMs सर्दी में ड्राइविंग करते समय कैसे फायदेमंद हैं।

हीटेड ORVM

क्या होते हैं हीटेड ORVM?

हीटेड ORVM बाहरी रियरव्यू मिरर होते हैं, जिनमें हीटिंग एलिमेंट लगे होते हैं, जो मिरर के शीशे को गर्म करते हैं। यह हीटिंग क्रिया उस पर जमा बर्फ पिघला देती है और कोहरे को वाष्प बनाकर उड़ा देती है। हीटेड ORVMs को डैशबोर्ड या सेंटर कंसोल पर रियर डिफॉगर कंट्रोल के पास एक विशिष्ट बटन को दबाकर एक्टिव कर सकते हैं। कई कारों में रियर विंडशील्ड डिफॉगर के एक्टिव होने पर ये अपने आप चालू हो जाते हैं।

तरीका 

ऐसे काम करते हैं ये मिरर 

शीशे को गर्म करने के लिए छोटे हीटिंग एलिमेंट (पतले तार या सुचालक फिल्म) मिरर के शीशे के पीछे लगे होते हैं। एक्टिव होने पर बिजली इन एलिमेंट्स से होकर प्रवाहित होती है और ऊष्मा उत्पन्न करती है। यह ऊष्मा सीधे दर्पण की सतह पर स्थानांतरित हो जाती है, जिससे शीशे का तापमान तेजी से बढ़ाता है, जिससे बर्फ या ओस पिघल जाती है। कोहरा वाष्प बनकर उड़ जाता है, जिससे मिरर की सतह साफ हो जाती है।

फायदा 

क्या हैं इस फीचर के फायदे?

यह सुविधा बर्फीले मौसम और कोहरे में बेहतर दृश्यता प्रदान कर दुर्घटना की संभावना को कम करती है। इससे शीशे पर पानी की बूंदों के दाग-धब्बे भी नजर नहीं आते हैं। इस फीचर के होने से आपको बार-बार खिड़कियां खोलकर शीशों को पोंछने की जरूरत खत्म कर देती है, जिससे समय और मेहनत की बचत होती है। दृश्यता संबंधी समस्याओं का तुरंत समाधान करके ड्राइविंग के अनुभव को और भी आरामदायक बनाता है।