ठंड के मौसम में कार के शीशे पर जमा धुंध कैसे हटाएं? 

ठंड के मौसम में कार के शीशों पर धुंध जमना आम बात है। सुबह या रात में ड्राइव करते समय यह धुंध देखने में रुकावट डालती है और सफर को असुरक्षित बना सकती है। जब कार के अंदर की गर्म हवा बाहर की ठंडी हवा से टकराती है, तो शीशे पर नमी जम जाती है। इसलिए सर्दियों में कार चलाते समय शीशों को फॉग-फ्री रखना बहुत जरूरी हो जाता है।

#1 डीफॉगर और एसी का इस्तेमाल करें कार में लगे डीफॉगर बटन का इस्तेमाल सबसे आसान और प्रभावी तरीका है। इससे शीशे पर जमी नमी जल्दी सूख जाती है और धुंध नहीं बनती। अगर डीफॉगर काम न करे तो AC चालू करें और हवा का रुख शीशे की ओर कर दें। इससे अंदर की नमी पूरी तरह सूख जाएगी और शीशे साफ, स्पष्ट और ड्राइविंग के लिए सुरक्षित रहेंगे। यह तरीका आगे और पीछे दोनों शीशों के लिए बहुत कारगर साबित होता है।

#2 अंदर-बाहर के तापमान का संतुलन रखें शीशों पर फॉग बनने की सबसे बड़ी वजह अंदर और बाहर के तापमान का फर्क होता है। इसलिए कोशिश करें कि कार के अंदर का तापमान धीरे-धीरे बढ़ाएं या घटाएं, ताकि नमी पर नियंत्रण बना रहे और शीशे जल्दी धुंधले न हों। अचानक हीटर या एसी चलाने से नमी तेजी से जम जाती है। तापमान को संतुलित रखने से शीशों पर धुंध नहीं जमेगी और ड्राइविंग आरामदायक, सुरक्षित और परेशानी मुक्त बनी रहेगी।