सड़क किनारे हो सकती है धोखाधड़ी, सुरक्षित रहने के लिए अपनाएं ये तरीके

सड़क किनारे हो सकती है धोखाधड़ी, सुरक्षित रहने के लिए अपनाएं ये तरीके
क्या है खबर?
कार ड्राइविंग रोमांच के साथ चुनौतियां भी पेश करती है। लंबे सफर के दौरान कई ऐसे मौके भी आ जाते हैं कि आपकी यात्रा का मजा किरकिरा हो सकता है। सड़क किनारे होने वाली धोखाधड़ी का शिकार होने पर रोमांच पल भर में बुरे सपने में बदल सकता है। सड़क किनारे होने वाला स्कैम आम हो गया है। ऐसे में कार चालकों के लिए सुरक्षित रहना बेहद जरूरी है। आइये जानते हैं धोखाधड़ी से बचने के लिए क्या उपाय करें।
फेक ब्रेकडाउन
गाड़ी में खराबी का बनाते हैं बहाना
सड़क किनारे होने वाले स्कैम में अक्सर फेक ब्रेकडाउन, बनावटी दुर्घटनाएं या फर्जी रिपेयरिंग सर्विसेज शामिल होती हैं। धोखेबाज चालकों की भलाई या स्थानीय क्षेत्रों के बारे में उनकी जानकारी की कमी का फायदा उठाते हैं। जालसाज अपनी गाड़ी खराब होने का बहाना बनाकर आपसे पैसे मांग सकते हैं या लिफ्ट देने के लिए कह सकते हैं। सड़क पर अजनबियों से संपर्क करने पर हमेशा सतर्क रहें। आप स्थानीय अधिकारियों या रोडसाइड असिस्टेंस को कॉल करके सहायता कर सकते हैं।
दुर्घटना
दुर्घटना का सहारा लेकर ठगने का प्रयास
धाेखाधड़ी के इस तरीके में जालसाज जानबूझकर आपकी गाड़ी से मामूली टक्करें करवाते हैं। फिर वे मरम्मत के लिए नकद पैसे की मांग करते हैं और पुलिस को बुलाने की धमकी देते हैं। इससे बचने के लिए अन्य वाहनों से सुरक्षित दूरी बनाए रखें और अपनी यात्रा को सबूत के तौर पर रिकॉर्ड करने के लिए डैशकैम का इस्तेमाल करें। विश्वसनीय रोडसाइड असिस्टेंट सर्विस आपको धोखाधड़ी से बचा सकती है। आपात स्थिति में उनसे ही संपर्क करें।
इंतजाम
जरूर रखें अपने साथ ये उपकरण
अपनी गाड़ी में स्पेयर टायर, जैक और इमरजेंसी किट जैसे जरूरी उपकरण रखें। इससे अजनबियों से मदद मांगने की संभावना कम हो जाती है। तकनीक सड़क पर आपकी सुरक्षा बढ़ा सकती है। GPS सिस्टम आपको अपरिचित क्षेत्रों में आत्मविश्वास से नेविगेट करने में मदद करते हैं, जिससे खो जाने और धोखाधड़ी का शिकार होने की संभावना कम हो जाती है। रीयल-टाइम ट्रैफिक अपडेट देने वाले ऐप आपको संदिग्ध गतिविधियों या बचने योग्य क्षेत्रों के बारे में सचेत कर सकते हैं।