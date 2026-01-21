होंडा CBR650R और CB1000 हॉर्नेट SP में आई खराबी, कंपनी ने वापस बुलाई बाइक्स
क्या है खबर?
होंडा मोटरसाइकिल एंड स्कूटर इंडिया ने अपनी 2 बड़ी बाइक्स CBR650R और CB1000 हॉर्नेट SP को वापस मंगाने का आदेश जारी किया है। दोनों बाइक्स के अलग-अलग कारणों से रिकॉल जारी किया है। होंडा CBR650R की 16 दिसंबर, 2024 से 4 मई, 2025 के बीच निर्मित और 30 सितंबर, 2024 से 22 अगस्त, 2025 के बीच बनी CB1000 हॉर्नेट SP में समस्या मिली है। मालिक होंडा की वेबसाइट पर अपनी वाहन पहचान संख्या (VIN) दर्ज करके यह जांच सकते हैं।
CBR650R
CBR650R में आई है यह खराबी
नियमित गुणवत्ता जांच के दौरान यह पाया गया कि CBR650R का टर्न सिग्नल सिस्टम का एक वायरिंग पार्ट किसी धातु के पुर्जे के संपर्क में आ सकता है। समय के साथ कंपन के कारण शॉर्ट सर्किट हो सकता है। इससे कुछ लाइट्स काम करना बंद कर सकती हैं या पूरी तरह से बंद हो सकती हैं, जो नियामक आवश्यकताओं के अनुरूप नहीं है। टर्न सिग्नल में समस्या दूसरे वाहन चालकों के लिए परेशानी का कारण बन सकता है।
CB1000 हॉर्नेट SP
CB1000 हॉर्नेट SP में बढ़ सकती है ऑयल की खपत
CB1000 हॉर्नेट SP में एक बिल्कुल अलग समस्या सामने आई है, जिसके लिए रिकॉल की घोषणा की गई है। यह पाया गया है कि कुछ बाइक्स में इंजन ऑयल की खपत अधिक हो सकती है। यह एक विशेष पुर्जे से संबंधित खराबी के कारण है। ऑयल लेवल चेक करके और जरूरत पड़ने पर ऑयल डालकर इस समस्या को आसानी से ठीक किया जा सकता है, लेकिन लेवल चेक नहीं किया जाता है तो इंजन में दिक्कत आ सकती है।