होंडा CBR650R और CB1000 हॉर्नेट SP में आई खराबी, कंपनी ने वापस बुलाई बाइक्स

होंडा ने CBR650R और CB1000 हॉर्नेट SP को वापस मंगवाया है

क्या है खबर?

होंडा मोटरसाइकिल एंड स्कूटर इंडिया ने अपनी 2 बड़ी बाइक्स CBR650R और CB1000 हॉर्नेट SP को वापस मंगाने का आदेश जारी किया है। दोनों बाइक्स के अलग-अलग कारणों से रिकॉल जारी किया है। होंडा CBR650R की 16 दिसंबर, 2024 से 4 मई, 2025 के बीच निर्मित और 30 सितंबर, 2024 से 22 अगस्त, 2025 के बीच बनी CB1000 हॉर्नेट SP में समस्या मिली है। मालिक होंडा की वेबसाइट पर अपनी वाहन पहचान संख्या (VIN) दर्ज करके यह जांच सकते हैं।