ये हैं दुनिया की 5 सबसे तेज रफ्तार बाइक्स, जानिए कितनी है अधिकतम गति 

तेज रफ्तार से दौड़ती बाइक्स ने हमेशा से ही राइडर्स को आकर्षित किया है। कई लोगों को कार का आरामदायक सफर पसंद है, लेकिन कुछ को सड़क पर अपनी बाइक लहराने की दिवानगी होती है। बाइक चुनते समय अब ग्राहक गति पर भी ध्यान देते हैं। इसी कारण भारत सहित दुनियाभर में बाइक निर्माता तेज रफ्तार मॉडल लॉन्च कर रही हैं। आज हम आपको दुनिया की 5 सबसे तेज दौड़ने वाली मोटरसाइकिल्स के बारे में बता रहे हैं।

#1 MTT 420RR मरीन टर्बाइन टेक्नोलॉजीज ( MTT) की यह सुपरबाइक शक्तिशाली रोल्स रॉयस इंजन एलिसन 250-C20B सीरीज गैस टर्बाइन इंजन से लैस है, जो लगभग 420PS की पावर और 678Nm का टॉर्क पैदा करता है। आउटपुट के मामले में महंगी लग्जरी कारों को भी मात देती है। यह 3 सेकेंड से भी कम समय में 0-100 किमी/घंटा की रफ्तार पकड़ सकती है और अधिकतम गति 440 किमी/घंटा है। इसकी कीमत 2.75 लाख डॉलर (करीब 2.5 करोड़ रुपये) के करीब है।

#2 कावासाकी निंजा H2R कावासाकी की H2R जबरदस्त एक्सीलरेशन और सुपरचार्जर की आवाज के साथ सड़क पर दौड़ते समय रोमांच पैदा करती है। इसमें सुपरचार्ज्ड 998cc इंजन लगा है, जो 305PS की पावर और 165Nm का टॉर्क उत्पन्न करता है। यह 6-स्पीड गियरबॉक्स से जुड़ी है। इसकी अधिकतम गति 386 किमी/घंटा है। इसकी सीट की ऊंचाई 830mm, व्हीलबेस 1,450mm और ग्राउंड क्लीयरेंस 130mm है। यह भारतीय बाजार में बंद हो चुकी है और इसकी अंतिम ज्ञात कीमत 78 लाख रुपये के आस-पास रही थी।

Advertisement

#3 लाइटनिंग LS218 लाइटनिंग की LS218 दुनिया की सबसे तेज प्रदर्शन वाली इलेक्ट्रिक बाइक है, जिसमें बिजली की गति से चार्जिंग और बेजोड़ राइडर अनुभव है। यह बाइक 0-100 किमी/घंटा की रफ्तार सिर्फ 2 सेकेंड में पकड़ सकती है। इसकी अधिकतम गति 351 किमी/घंटा है। न गियर बदलने की जरूरत है, न क्लच लगाने की, बस एक्सलरेटर घुमाते ही एक ही झटके में शून्य से अपनी पूरी रफ्तार पकड़ लेगी। वैश्विक स्तर पर इसकी शुरुआती कीमत 38,988 डॉलर (करीब 35 लाख रुपये) है।

Advertisement

#4 अप्रिलिया RSV4 फैक्ट्री 1100 अप्रिलिया की RSV4 फैक्ट्री 1100 शक्तिशाली सुपरबाइक में से एक है, जिसमें 1,099cc V4 इंजन लगा है, जो 220PS की पावर देता है। यह मोटरसाइकिल 2.5 सेकेंड में 0-100 किमी/घंटा की रफ्तार पकड़ लेती है। यह न सिर्फ रेसट्रैक पर अपना जादू दिखाती है, बल्कि सड़क पर भी किसी राजा की तरह राज करती है। इसके इंजन की आवाज इतनी दमदार है कि सुनते ही दिल की धड़कन बढ़ जाती है। इसकी कीमत 31 लाख रुपये के आस-पास है।