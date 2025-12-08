हार्ले डेविडसन CVO रोड ग्लाइड और स्ट्रीट ग्लाइड लॉन्च, जानिए कितनी है कीमत
क्या है खबर?
हार्ले डेविडसन ने भारत में अपनी कस्टम व्हीकल ऑपरेशंस (CVO) रेंज के 2 नए मॉडल- CVO रोड ग्लाइड और CVO स्ट्रीट ग्लाइड लॉन्च किए हैं। दोनों मोटरसाइकिल कंपनी के पोर्टफोलियो में सबसे ऊपर हैं और इन्हें आयात कर बेचा जाएगा। रोड ग्लाइड में एक बड़ा फ्रेम-माउंटेड शार्कनोज फेयरिंग है, जिसे लंबी यात्राओं में तेज गति की स्थिरता और हवा से सुरक्षा के लिए डिजाइन किया गया है। दूसरी तरफ स्ट्रीट ग्लाइड मॉडल में एक छोटा फोर्क-माउंटेड बैटविंग फेयरिंग है।
फीचर
दोनों बाइक्स में क्या है अंतर?
CVO मॉडल होने के कारण दोनों बाइक्स नए ट्रिमिंग के साथ विशेष कस्टम पेंट स्कीम में उपलब्ध हैं। दोनों के आकार में काफी समानता है। लेटेस्ट बाइक्स की लंबाई (2,410mm) और व्हीलबेस (1,625mm) एक जैसे हैं और सीट की ऊंचाई लगभग समान है, लेकिन रोड ग्लाइड 380 किलोग्राम वाली स्ट्रीट ग्लाइड की तुलना में 393 किलोग्राम (कर्ब) के साथ थोड़ी भारी है। रोड ग्लाइड में वायर-स्पोक पहिए हैं, जबकि स्ट्रीट ग्लाइड में 9-स्पोक एल्यूमीनियम पहिए हैं।
कीमत
कितनी है इन मॉडल्स की कीमत?
दोनों मॉडल्स में 'स्काईलाइन OS' पर चलने वाला 12.3-इंच का कलर TFT डैशबोर्ड, 4-स्पीकर वाला रॉकफोर्ड फॉसगेट साउंड सिस्टम, ब्लूटूथ कनेक्टिविटी भी मौजूद है। इसके अलावा ABS, ट्रैक्शन कंट्रोल, हिल-होल्ड कंट्रोल और क्रूज कंट्रोल जैसे फीचर्स हैं। इनमें 1,977cc मिल्वौकी एट VVT 121 V-ट्विन इंजन दिया है, जो 4,500rpm पर 115bhp की पावर और 3,000rpm पर 189Nm का टॉर्क उत्पन्न करता है। स्ट्रीट ग्लाइड की शुरुआती कीमत 63.03 लाख रुपये है, जबकि रोड ग्लाइड की 67.37 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) है।