हार्ले डेविडसन CVO रोड ग्लाइड और स्ट्रीट ग्लाइड कंपनी की सबसे महंगी बाइक्स हैं (तस्वीर: हार्ले डेविडसन)

हार्ले डेविडसन CVO रोड ग्लाइड और स्ट्रीट ग्लाइड लॉन्च, जानिए कितनी है कीमत

क्या है खबर?

हार्ले डेविडसन ने भारत में अपनी कस्टम व्हीकल ऑपरेशंस (CVO) रेंज के 2 नए मॉडल- CVO रोड ग्लाइड और CVO स्ट्रीट ग्लाइड लॉन्च किए हैं। दोनों मोटरसाइकिल कंपनी के पोर्टफोलियो में सबसे ऊपर हैं और इन्हें आयात कर बेचा जाएगा। रोड ग्लाइड में एक बड़ा फ्रेम-माउंटेड शार्कनोज फेयरिंग है, जिसे लंबी यात्राओं में तेज गति की स्थिरता और हवा से सुरक्षा के लिए डिजाइन किया गया है। दूसरी तरफ स्ट्रीट ग्लाइड मॉडल में एक छोटा फोर्क-माउंटेड बैटविंग फेयरिंग है।