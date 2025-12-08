पिछले महीने ऑटोमोबाइल खुदरा बिक्री में 2.14 फीसदी की वृद्धि, जानिए क्या रही वजह
क्या है खबर?
त्योहारी सीजन में ऑटोमोबाइल बाजार को मिली गति दूसरे महीने नवंबर में भी जारी रही, जिसके चलते खुदरा बिक्री में सालाना 2.14 फीसदी की वृद्धि हुई। फेडरेशन ऑफ ऑटोमोबाइल डीलर्स एसोसिएशन (FADA) के अनुसार, दोपहिया वाहनों को छोड़कर बाकी सभी सेगमेंट की बिक्री में इजाफा हुआ है। मोटरसाइकिल-स्कूटर की बिक्री 3.1 फीसदी कम हुई है, जबकि यात्री वाहनों (PV) की 19.7 फीसदी, वाणिज्यिक वाहनों (CV) की 19.94 फीसदी, तिपहिया वाहनों की 23.67 फीसदी और ट्रैक्टर्स की 56.55 फीसदी बढ़ी है।
हिस्सेदारी
बाजार हिस्सेदारी के हिसाब से कौन सबसे आगे?
बाजार हिस्सेदारी के लिहाज से हीरो मोटोकॉर्प 34.80 फीसदी के साथ दोपहिया वाहन सेगमेंट में सबसे आगे रही, उसके बाद होंडा 23.81 फीसदी हिस्सेदारी के साथ दूसरे स्थान पर रही। मारुति सुजुकी ने 39.41 फीसदी हिस्सेदारी के साथ यात्री वाहनों में अपना दबदबा बनाया, जबकि दूसरे नंबर पर रही महिंद्रा एंड महिंद्रा के पास 13.70 फीसदी हिस्सेदारी रही। इलेक्ट्रिक वाहनों की दोपहिया वाहनों की बिक्री में हिस्सेदारी 4.59 फीसदी, तिपहिया वाहनों में 62.49 फीसदी और कारों में 3.77 फीसदी रही।
कारण
इस कारण हुई बिक्री में वृद्धि
FADA के अध्यक्ष C. S. विग्नेश्वर ने बताया कि GST 2.0 दरों में कटौती और निर्माता-डीलर्स के खुदरा ऑफर त्योहारों के बाद भी ग्राहकों को शोरूम की ओर आकर्षित करते रहे। अक्टूबर में शुरू हुई विभिन्न श्रेणियों की कीमतों में कटौती ने नवंबर तक ग्राहकों की खरीदारी की गति को बनाए रखा। यात्री वाहन इंवेंट्री में उल्लेखनीय सुधार हुआ है और यह 53-55 दिनों से घटकर 44-46 दिनों की हो गई है, जो बेहतर मांग-आपूर्ति गतिशीलता का संकेत है।