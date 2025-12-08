पिछले महीने ऑटोमोबाइल खुदरा बिक्री में 2.14 फीसदी की वृद्धि, जानिए क्या रही वजह 

कारण

इस कारण हुई बिक्री में वृद्धि

FADA के अध्यक्ष C. S. विग्नेश्वर ने बताया कि GST 2.0 दरों में कटौती और निर्माता-डीलर्स के खुदरा ऑफर त्योहारों के बाद भी ग्राहकों को शोरूम की ओर आकर्षित करते रहे। अक्टूबर में शुरू हुई विभिन्न श्रेणियों की कीमतों में कटौती ने नवंबर तक ग्राहकों की खरीदारी की गति को बनाए रखा। यात्री वाहन इंवेंट्री में उल्लेखनीय सुधार हुआ है और यह 53-55 दिनों से घटकर 44-46 दिनों की हो गई है, जो बेहतर मांग-आपूर्ति गतिशीलता का संकेत है।