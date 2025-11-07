GST कटौती से त्योहारी सीजन में भारत की ऑटो बिक्री में 21 प्रतिशत की बढ़ोतरी

भारत के खुदरा ऑटोमोबाइल सेक्टर में त्योहारी सीजन के दौरान बड़ी बढ़त देखने को मिली है। डीलरों के संगठन FADA ने बताया कि 42 दिनों के त्योहारी सीज़न में घरेलू बाजार में ऑटोमोबाइल खुदरा बिक्री में साल-दर-साल 21 प्रतिशत की वृद्धि हुई। मुख्य वजह यात्री वाहन और दोपहिया वाहनों का रिकॉर्ड पंजीकरण रहा। GST में बदलाव और कीमतों में गिरावट ने भी बिक्री बढ़ाने में मदद की। कुल बिक्री 52.38 लाख इकाई तक पहुंची।

पंजीकरण यात्री और दोपहिया वाहनों में रिकॉर्ड पंजीकरण इस अवधि के दौरान यात्री वाहनों का पंजीकरण 7.66 लाख इकाई तक बढ़ गया, जो पिछले साल 6.21 लाख था। दोपहिया वाहनों की बिक्री 40.52 लाख इकाई हुई, जो पिछले साल की तुलना में 22 प्रतिशत अधिक है। कॉम्पैक्ट और सब-4-मीटर कारों में कर दर में कमी के कारण खरीदारी में तेजी आई। डीलरों ने बताया कि कई मॉडलों की बिक्री आपूर्ति से अधिक रही, जिससे बाजार में मजबूत मांग दिखाई दी।

सुधार तिपहिया और वाणिज्यिक वाहनों में सुधार त्योहारी सीजन में तिपहिया और वाणिज्यिक वाहनों का पंजीकरण क्रमशः 9 प्रतिशत और 15 प्रतिशत बढ़ा। डीलरों ने इसे हाल के वर्षों का सबसे सफल त्योहारी सीज़न बताया। कम्यूटर बाइक, स्कूटर और इलेक्ट्रिक वाहनों में भी ग्राहकों की रुचि बढ़ी है। FADA के अध्यक्ष सी. एस. विग्नेश्वर ने कहा कि GST सुधार ने उपभोक्ताओं को फायदा पहुंचाया और राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में सकारात्मक असर डाला, जिससे हर वर्ग में खरीदारी की भावना मजबूत हुई।