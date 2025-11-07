पुरानी कार खरीदते वक्त इन 5 चीजों की जांच जरूरी करें
क्या है खबर?
सेकंड हैंड कार खरीदना सस्ता विकल्प हो सकता है, लेकिन इसमें सावधानी और समझदारी से काम लेना बेहद जरूरी है। बिना जांच-पड़ताल के कार लेने से बाद में बड़ी परेशानी हो सकती है। कार की हालत, दस्तावेज और अन्य जरूरी चीजें सही न होने पर आपको वित्तीय और तकनीकी नुकसान उठाना पड़ सकता है। इसलिए, कार लेने से पहले कुछ मुख्य चीजों की पूरी और सावधानीपूर्वक जांच करना हमेशा फायदेमंद रहता है।
#1
कार के इंजिन और मैकेनिकल पार्ट्स की जांच
सेकंड हैंड कार लेते समय सबसे पहले इंजिन और अन्य मैकेनिकल पार्ट्स की स्थिति देखना बहुत ही जरूरी है। तेल की स्थिति, बैटरी, ब्रेक, क्लच और गियरबॉक्स सही काम कर रहे हैं या नहीं, इसे ध्यान से चेक करें। किसी भी अजीब आवाज या लीकेज पर ध्यान दें। एक छोटी सी तकनीकी खामी बाद में बड़ी समस्या में बदल सकती है, इसलिए हर हिस्से की पूरी जांच करना अनिवार्य है।
#2
कार के एक्सटीरियर और इंटीरियर की जांच
कार के बाहरी और अंदरूनी हिस्से की जांच करना भी बेहद महत्वपूर्ण है, ताकि किसी भी तरह की भविष्य में समस्या या जोखिम से बचा जा सके। बॉडी पर डेंट, खरोंच या पेंट की खराबी को ध्यान से देखें। सीट, फर्श, डैशबोर्ड और स्टीयरिंग की हालत ठीक है या नहीं, इसे अच्छी तरह चेक करें। विंडो, लाइट्स और मिरर सही काम कर रहे हैं या नहीं, यह भी जरूर देखें। इन चीजों की जांच से आपको सुरक्षा मिलती है।
#3
दस्तावेज और टेस्ट ड्राइव जरूरी
कार खरीदने से पहले इसके सभी दस्तावेजों की जांच करना बेहद जरूरी है, ताकि भविष्य में किसी भी तरह की कानूनी या वित्तीय समस्या से बचा जा सके। RTO रजिस्ट्रेशन, इंश्योरेंस, पासिंग सर्टिफिकेट और सर्विस रिकॉर्ड को ध्यान से देखें। इसके साथ ही कार की टेस्ट ड्राइव करें, ताकि ड्राइविंग अनुभव, ब्रेक और सस्पेंशन की स्थिति को पूरी तरह महसूस किया जा सके। दस्तावेज सही और टेस्ट ड्राइव संतोषजनक होने पर ही कार खरीदना सुरक्षित और फायदेमंद साबित होगा।