GM की फैक्ट्री में AI ने छीनीं 1000 नौकरियां: क्या रोबोट ले रहे इंसानों की जगह?

ऑटोमेशन से नौकरियों को खतरा

यूनियन नेता इस कदम से खुश नहीं हैं। UAW लोकल 22 के अध्यक्ष जेम्स कॉटन ने साफ-साफ कहा: "हमारा मैनपावर हमसे छीना जा रहा है।" इन कोबॉट्स में सुरक्षा के लिए कई खास फीचर्स हैं, जैसे इनकी रफ्तार धीमी होती है और इनमें इमरजेंसी-स्टॉप बटन भी लगे हैं, लेकिन मजदूरों को डर है कि ऑटोमेशन की इस तेज दौड़ से उनकी नौकरी की सुरक्षा कमजोर हो सकती है।

उनका यह डर खासकर इसलिए भी ज्यादा है क्योंकि 2028 में बड़े कॉन्ट्रैक्ट पर बातचीत होने वाली है। ऐसा लगता है कि फैक्ट्री जीरो अब GM के ऑटोमेशन प्लान के लिए एक तरह से टेस्टिंग ग्राउंड बन चुका है। इससे कार बनाने के काम में इंसानी नौकरियों के भविष्य को लेकर कई गंभीर सवाल उठ रहे हैं।