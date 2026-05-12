जनरल मोटर्स AI कौशल वाले कर्मचारियों की भर्ती के लिए छंटनी कर रही है

जनरल मोटर्स ने की करीब 600 कर्मचारियों की छंटनी, जानिए क्या है वजह

क्या है खबर?

वाहन निर्माता कंपनी जनरल मोटर्स (GM) ने अपने सूचना प्रौद्योगिकी विभाग (IT) विभाग के 10 फीसदी से अधिक कर्मचारियों की छंटनी की है। नौकरी से निकाले गए कर्मचारियों की संख्या लगभग 600 बताई जा रही है। यह एक सोची-समझी रणनीति है, जिसके तहत उन कर्मचारियों को हटाया जा रहा है, जिनकी विशेषज्ञता अब उपयुक्त नहीं है। उनकी जगह आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) तकनीक में पारंगत लोगों को शामिल किया जा रहा है।