EV क्षेत्र की 4 कंपनियों ने जुटाए 3,800 करोड़ रुपये

सिंपल एनर्जी, JBM इकोलाइफ ने भी हासिल की फंडिंग

बेंगलुरु की सिंपल एनर्जी को भी सीरीज-B फंडिंग के तहत 250 करोड़ रुपये मिले हैं, जिससे वह अपनी निर्माण क्षमता को बढ़ाएगी।

इसी प्रकार, JBM इकोलाइफ मोबिलिटी ने भी 750 करोड़ रुपये जुटाए हैं। कंपनी का लक्ष्य है कि वह एक साल के भीतर अपनी इलेक्ट्रिक बसों के बेड़े को 3,400 से बढ़ाकर लगभग 5,000 कर देगी।

इक्विरस कैपिटल के मुताबिक, ये निवेश और सरकार का लगातार मिल रहा समर्थन भारत को इलेक्ट्रिक वाहनों की दिशा में तेजी से आगे बढ़ा रहा है।