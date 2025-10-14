हाईवे पर यात्रा करते समय 1,000 रुपये जीतने का माैका, जानिए कैसे मिलेगा 

इनाम प्राप्त करने के लिए आपको राजमार्गयात्रा ऐप का लेटेस्ट वर्जन डाउनलोड करना होगा। इसके बाद NHAI के अधिकार क्षेत्र में आने वाले टोल प्लाजा पर गंदे शौचालयों की जगह और टाइम स्टैंप के साथ स्पष्ट तस्वीर लेनी होगी। ऐप पर यूजर का नाम, मोबाइल नंबर और वाहन पंजीकरण संख्या (VRN) सहित विवरण सब्मिट करें। NHAI शिकायत की जांच करेगा और सही पाई जाती है तो आपके फास्टैग खाते में 1,000 रुपये आ जाएंगे।

शर्तें

इनाम के लिए लगाए हैं ये प्रतिबंध

इस अभियान को निष्पक्ष और पारदर्शी बनाने के लिए NHAI ने कुछ नियम और प्रतिबंध निर्धारित किए हैं। यह केवल प्राधिकरण द्वारा निर्मित और संचालित शौचालयों पर लागू है। इसमें हाईवे के किनारे स्थित ढाबे, पेट्रोल पंपों या अन्य सार्वजनिक स्थानों के शौचालय शामिल नहीं हैं। शिकायतकर्ता प्रत्येक VRN और शौचालय पर केवल एक बार ही इनाम पाने के हकदार होंगे। एक शौचालय की कई तस्वीरें आने पर पुरस्कार के लिए केवल पहली मान्य तस्वीर पर ही विचार होगा।