फेरारी की पहली इलेक्ट्रिक कार लूसे निवेशकों को नहीं आई रास, शेयरो में गिरावट

लूसे कंपनी की पहली 5-सीटर कार

लूसे फेरारी की पहली 5-सीटर कार है, जिसका मकसद स्पीड के शौकीनों के बजाय बेहद अमीर परिवारों को अपनी ओर खींचना है। कंपनी के मुख्य कार्यकारी अधिकारी (CEO) बेनेडेटो विग्ना ने इसे पूरी तरह से नई फेरारी बताया है।

उनका यह बयान फेरारी के इनोवेशन और इलेक्ट्रिक मॉडल पर बढ़ते जोर को दिखाता है। कंपनी का लक्ष्य है कि 2030 तक उसकी कारों में 40 फीसदी पेट्रोल, 40 फीसदी हाइब्रिड और 20 फीसदी इलेक्ट्रिक मॉडल शामिल हों। इससे साफ है कि आने वाले वक्त में कंपनी के पोर्टफोलियो में कई और बड़े बदलाव देखने को मिलेंगे।