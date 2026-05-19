फेरारी भारत में ले रही कम कीमत में गाड़ियों की बुकिंग, जानिए कितनी होगी सस्ती

कटौती

कितनी होगी कारों की कीमत में कटौती?

आयात शुल्क में कमी के चलते फेरारी अपनी पेट्रोल कारों पर लगभग 30 फीसदी की छूट दे रही है। फेरारी पुरोसांग की कीमत 10.50 करोड़ से घटकर लगभग 7.35 करोड़ रुपये हो सकती है। 12 सिलिंड्री स्पाइडर 9.15 करोड़ की जगह 6.40 करोड़ रुपये और 12 सिलिंड्री कूपे 8.5 करोड़ की जगह 5.95 करोड़ रुपये में खरीदी जा सकेगी। कंपनी आगामी अमाल्फी के लिए भी बुकिंग ले रही है। इसकी कीमत लगभग 3.91 करोड़ रुपये (कीमतें एक्स-शोरूम) हो सकती है।