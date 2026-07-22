EV कम परिचालन खर्च और पर्यावरण के हिसाब से बेहतर विकल्प है

EV लंबे समय के लिए ज्यादा भरोसेमंद और टिकाऊ समाधान, अध्ययन में किया दावा

क्या है खबर?

E20 (20 फीसदी इथेनॉल मिश्रित पेट्रोल) को लेकर चल रहे विवाद के बीच गाड़ी खरीदने वालों के लिए भ्रम की स्थिति बन गई है। इसे लेकर फैली उलझन और डर की वजह से वे फैसला नहीं कर पा रहे कि ICE मॉडल खरीदें या इलेक्ट्रिक कार। इसी बीच, B2K एनालिटिक्स के अध्ययन में कहा गया है कि देश में मोबिलिटी ट्रांजिशन (यातायात के तरीकों में बदलाव) के लिए इलेक्ट्रिक गाड़ियां लंबे समय के लिए ज्यादा भरोसेमंद और टिकाऊ विकल्प हैं।