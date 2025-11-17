LOADING...
सर्दियों में गाड़ियों को फिसलने से रोकने में ESC उपयोगी होता है (तस्वीर: अनस्प्लैश)

सर्दियों में कार को फिसलने से रोकता है ESC, जानिए इसके फायदे 

लेखन दिनेश चंद शर्मा
Nov 17, 2025
07:33 pm
क्या है खबर?

बढ़ते सड़क हादसों को देखते हुए वर्तमान में आने वाली गाड़ियां कई सुरक्षा सुविधाओं के साथ आती हैं, जो सुरक्षित ड्राइविंग में अहम योगदान देते हैं। इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल (ESC) एक ऐसा ही सेफ्टी फीचर है, जिसे इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी प्रोग्राम (ESP) या डायनेमिक स्टेबिलिटी कंट्रोल (DSC) भी कहा जाता है। इसे चुनौतीपूर्ण ड्राइविंग के दौरान कार को फिसलन और नियंत्रण खोने से बचाने के लिए डिजाइन किया है। आइए जानते हैं ESC सुरक्षा के लिहाज से कैसे उपयोगी है।

क्या है ESC?

ESC एक कम्प्यूटरीकृत सिस्टम है, जो गाड़ी की दिशा पर नजर रखता है और उसकी तुलना चालक के इच्छित मार्ग से करता है। अगर, यह सिस्टम फिसलन या ट्रैक्शन में कमी का पता लगाता है और चालक को नियंत्रण वापस पाने में मदद करने के लिए हस्तक्षेप करता है। ऐसे में यह फीचर सर्दी के दौरान बर्फीली सड़कों पर गाड़ी को फिसलने से रोककर हादसे से बचाता है। इसके अलावा पहाड़ी इलाकों में ड्राइविंग सुरक्षित बनाता है।

ऐसे काम करता है यह फीचर 

यह सिस्टम चालक के स्टीयरिंग इनपुट और प्रत्येक पहिये की घूर्णन गति का पता लगाने के साथ-साथ गाड़ी के वर्टीकल एक्सिस के चारों ओर घूमने और साइड्स से लगने वाले बल को मापता है। ESC कार को फिसलने से रोकने के लिए अलग-अलग पहियों पर ब्रेक लगा सकता है। पहियों के घूमने को सीमित करने और स्थिरता में सुधार के लिए इंजन की पावर कम कर सकता है। दोनों के संयोजन से गाड़ी फिसलने से बच जाती है।

क्या हैं इस फीचर के फायदे?

ESC फीचर फिसलने और कंट्रोल खोने के जोखिम को कम करता है, खासकर फिसलन वाली सड़कों पर या अचानक ओवरटेक करने के दौरान यह स्थिति आ जाती है। चुनौतीपूर्ण ड्राइविंग परिस्थितियों में वाहन की स्थिरता बनाए रखने में मदद करता है, जिससे समग्र नियंत्रण में सुधार होता है। अध्ययनों से पता चला है कि ESC एकल-वाहन दुर्घटनाओं और पलटने की घटनाओं को कम कर सकता है। आपातकालीन स्थितियों के दौरान चालकों को नियंत्रण बनाए रखने में सहायता करता है।