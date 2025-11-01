टेस्ला इस साल के अंत तक फ्लाइंग रोडस्टर का प्रोटोटाइप पेश कर सकती है

एलन मस्क ने फ्लाइंग रोडस्टर को लेकर किया खुलासा, जानिए कब पेश होगा प्रोटोटाइप

क्या है खबर?

अरबपति एलन मस्क ने एक बार फिर फ्लाइंग कार बनाने के अपने लंबे समय से चले आ रहे सपने का खुलासा करते हुए इस साल के अंत से पहले एक प्रोटोटाइप प्रदर्शित करने की घोषणा की है। टेस्ला प्रमुख ने दावा किया कि लंबे समय से टल रही दूसरी जनरेशन की रोडस्टर में अद्भुत तकनीक होगी, जो कार की असली पहचान को ही बदल सकती है। उनके कई साहसिक वादों की तरह इसकी भी समय-सीमा अभी अनिश्चित है।