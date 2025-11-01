एलन मस्क ने फ्लाइंग रोडस्टर को लेकर किया खुलासा, जानिए कब पेश होगा प्रोटोटाइप
क्या है खबर?
अरबपति एलन मस्क ने एक बार फिर फ्लाइंग कार बनाने के अपने लंबे समय से चले आ रहे सपने का खुलासा करते हुए इस साल के अंत से पहले एक प्रोटोटाइप प्रदर्शित करने की घोषणा की है। टेस्ला प्रमुख ने दावा किया कि लंबे समय से टल रही दूसरी जनरेशन की रोडस्टर में अद्भुत तकनीक होगी, जो कार की असली पहचान को ही बदल सकती है। उनके कई साहसिक वादों की तरह इसकी भी समय-सीमा अभी अनिश्चित है।
खुलासा
पॉडकास्ट में मस्क ने किया यह खुलासा
द जो रोगन एक्सपीरियंस पॉडकास्ट में जब मस्क से पूछा गया कि अगली जनरेशन की टेस्ला रोडस्टर इतने सालों से क्यों टल रही है तो उन्होंने जवाब दिया कि कंपनी प्रोटोटाइप के प्रदर्शन के करीब पहुंच रही है। उन्होंने आगे कहा कि इसका अनावरण अविस्मरणीय होगा, चाहे वह अच्छा हो या बुरा।" इस परियोजना की घोषणा पहली बार 2017 में की गई थी और इसके 2020 में लॉन्च होने की उम्मीद थी, लेकिन कई बार स्थगित किया जा चुका है।
तकनीक
नई तकनीक के बारे में नहीं बताया
टेस्ला प्रमुख ने बताया कि नई रोडस्टर कार और विमान के बीच के फर्क को खत्म कर देगी। उन्होंने कहा, "इसमें अद्भुत तकनीक है। यह कार जैसी दिखती है, लेकिन जेम्स बॉन्ड की किसी भी चीज से ज्यादा अद्भुत है।" पॉडकास्ट में जब उनसे पूछा कि क्या इस गाड़ी में रिट्रैक्टेबल विंग्स होंगे तो मस्क ने विशिष्ट जानकारी देने से बचते हुए मजाक किया कि वह पेश करने से पहले इसका खुलासा नहीं कर सकते।