डुकाटी स्क्रैम्बलर 10 डिग्री एनिवर्सारियो रिजोमा एडिशन भारत में लॉन्च, जानिए इसकी खासियत और कीमत
क्या है खबर?
डुकाटी ने भारत में अपनी स्क्रैम्बलर मोटरसाइकिल का एक स्पेशल एडिशन स्क्रैम्बलर 10° (10 डिग्री) एनिवर्सरीओ रिजोमा एडिशन लॉन्च किया है। दुनियाभर में इसकी केवल 500 बाइक्स ही बेची जाएंगी और यह नया एडिशन स्क्रैम्बलर ब्रांड के 10 साल पूरे होने का प्रतीक है। यह बाइक मैकेनिकल रूप से मानक स्क्रैम्बलर 800 जैसी ही है, लेकिन डुकाटी ने इसके डिजाइन और शिल्प कौशल पर खास ध्यान दिया है। बाइक ड्यूल-टोन स्टोन व्हाइट और मेटल रोज पेंट स्कीम में उपलब्ध है।
लुक
ऐसा है इस बाइक का लुक
डुकाटी स्क्रैम्बलर 10° एनिवर्सरी रिजोमा एडिशन में रिजोमा के CNC-मशीनीकृत एल्युमीनियम पुर्जों की एक श्रृंखला मिलती है, जिनमें क्लच और ब्रेक लीवर, फ्यूल फिलर कैप, फुटपेग और रिजर्वायर कवर शामिल हैं। फीचर्स की बात करें तो लेटेस्ट बाइक में स्मार्टफोन कनेक्टिविटी वाला 4.3-इंच का TFT डिजिटल डिस्प्ले, ABS और ट्रैक्शन कंट्रोल जैसे स्टैंडर्ड सेफ्टी फीचर्स दिए हैं। इसके अलावा LED लाइटिंग सेटअप, क्विक-शिफ्टर, स्टील ट्रेलिस फ्रेम, नॉन-एडजस्टेबल सस्पेंशन और ड्यूल-चैनल ABS में कोई बदलाव नहीं किया है।
पावरट्रेन
कैसा है मोटरसाइकिल का पावरट्रेन?
रिजोमा एडिशन में 803cc का एयर-ऑयल-कूल्ड डेस्मोड्यू L-ट्विन इंजन लगा है, जो 73hp की पावर और 65.2Nm का टॉर्क उत्पन्न करता है। यह इंजन अब E20 ईंधन मानकों के अनुरूप है, जो इसे डुकाटी के स्वच्छ दहन की दिशा में व्यापक प्रयास के अनुरूप बनाता है। इंजन को 6-स्पीड गियरबॉक्स और दोतरफा क्विक-शिफ्टर से जोड़ा गया है। कंपनी ने स्क्रैम्बलर के आरामदायक अंदाज को बरकरार रखते हुए प्रीमियम लुक दिया है। इसकी कीमत 17.10 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) रखी गई है।