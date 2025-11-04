डुकाटी स्क्रैम्बलर 10 डिग्री एनिवर्सारियो रिजोमा एडिशन को नए लुक में पेश किया है (तस्वीर: डुकाटी)

डुकाटी स्क्रैम्बलर 10 डिग्री एनिवर्सारियो रिजोमा एडिशन भारत में लॉन्च, जानिए इसकी खासियत और कीमत

क्या है खबर?

डुकाटी ने भारत में अपनी स्क्रैम्बलर मोटरसाइकिल का एक स्पेशल एडिशन स्क्रैम्बलर 10° (10 डिग्री) एनिवर्सरीओ रिजोमा एडिशन लॉन्च किया है। दुनियाभर में इसकी केवल 500 बाइक्स ही बेची जाएंगी और यह नया एडिशन स्क्रैम्बलर ब्रांड के 10 साल पूरे होने का प्रतीक है। यह बाइक मैकेनिकल रूप से मानक स्क्रैम्बलर 800 जैसी ही है, लेकिन डुकाटी ने इसके डिजाइन और शिल्प कौशल पर खास ध्यान दिया है। बाइक ड्यूल-टोन स्टोन व्हाइट और मेटल रोज पेंट स्कीम में उपलब्ध है।