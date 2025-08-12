2025 येज्दी रोडस्टर को नए रंग विकल्पों में पेश किया गया है

2025 येज्दी रोडस्टर भारत में लॉन्च, नया लुक और रंग विकल्प मिला

क्या है खबर?

येज्दी मोटरसाइकल्स ने अपनी लाइनअप में अपडेटेड रोडस्टर को लॉन्च किया है। इसमें कई व्यापक बदलाव किए गए हैं। 2025 येज्दी रोडस्टर में बेहतर बिल्ड क्वालिटी, नए इंजन और ज्यादा फीचर्स शामिल हैं। इसके साथ ही नए रंग विकल्प भी जोड़े गए हैं। इसके अलावा, इस मोटरसाइकिल में नया LED हेडलैंप और टेललाइट, नए इंडिकेटर्स के साथ नया लुक दिया है। बाइक में येज्दी एडवेंचर वाला नया अल्फा 2 इंजन लगा है, लेकिन इसमें कई अपग्रेड भी हैं।