2025 येज्दी रोडस्टर भारत में लॉन्च, नया लुक और रंग विकल्प मिला
क्या है खबर?
येज्दी मोटरसाइकल्स ने अपनी लाइनअप में अपडेटेड रोडस्टर को लॉन्च किया है। इसमें कई व्यापक बदलाव किए गए हैं। 2025 येज्दी रोडस्टर में बेहतर बिल्ड क्वालिटी, नए इंजन और ज्यादा फीचर्स शामिल हैं। इसके साथ ही नए रंग विकल्प भी जोड़े गए हैं। इसके अलावा, इस मोटरसाइकिल में नया LED हेडलैंप और टेललाइट, नए इंडिकेटर्स के साथ नया लुक दिया है। बाइक में येज्दी एडवेंचर वाला नया अल्फा 2 इंजन लगा है, लेकिन इसमें कई अपग्रेड भी हैं।
लुक
ऐसा है मोटरसाइकिल का लुक
डिजाइन की बात करें तो इसमें गोल LED हेडलैंप, तराशा हुआ टियरड्रॉप आकार का फ्यूल टैंक, चौड़े पिछले टायर, 69 डेकल्स, कटे हुए पिछले फेंडर, 2 एग्जॉस्ट पाइप और नई LED टेललाइट्स हैं। सस्पेंशन के लिए आगे टेलिस्कोपिक फोर्क्स और पीछे प्रीलोड-एडजेस्टेबल ट्विन शॉक एब्जॉर्बर, ब्रेकिंग के लिए डिस्क ब्रेक और ड्यूल-चैनल ABS दिया है। यह फैक्टरी कस्टम किट के साथ भी उपलब्ध है, जिसमें इंटीग्रेटेड टेललाइट और टर्न इंडिकेटर्स, ड्यूल-टोन कलर, हाइड्रोफॉर्म्ड हैंडलबार और रिमूवेबल पिलियन सीट शामिल हैं।
कीमत
बाइक के लिए कितने दाम चुकाने होंगे?
इस बाइक में 334cc, लिक्विड-कूल्ड, सिंगल-सिलेंडर इंजन लगा है, जो 28.6bhp की पावर और 30Nm का टॉर्क पैदा करता है। यह इंजन असिस्ट और स्लिपर क्लच के साथ 6-स्पीड गियरबॉक्स से लैस है। मोटरसाइकिल 5 रंगों- शार्क्सिन ब्लू, स्मोक ग्रे, ब्लडरश मरून, सैवेज ग्रीन और शैडो ब्लैक में उपलब्ध है। नई येज्दी रोडस्टर की कीमत 2.10 लाख से 2.26 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) के बीच है। यह बाइक मानक रूप से 4 साल/50,000 किलोमीटर की वारंटी के साथ उपलब्ध है।