पिछले महीने कारों की बिक्री में आई गिरावट, तिपहिया वाहनों ने किया सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन
क्या है खबर?
पिछले महीने भारतीय ऑटोमोबाइल उद्योग का प्रदर्शन मिला-जुला रहा है। यात्री वाहनों की बिक्री में गिरावट दर्ज की गई, जबकि तिपहिया और दोपहिया वाहनों की बिक्री में वृद्धि हासिल हुई है। सोसाइटी ऑफ इंडियन ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर्स (SIAM) के आंकड़ों के अनुसार, अगस्त में कारों की बिक्री 3.21 लाख से अधिक रही, जो पिछले साल इसी महीने की तुलना में 8.8 प्रतिशत कम है। इस गिरावट का कारण निर्माताओं की ओर से गाड़ियों की आपूर्ति में बदलाव को बताया।
तिपहिया वाहन
तिपहिया वाहनों के ऐसे रहे बिक्री आंकड़े
SIAM के आंकड़े यह भी बताते हैं कि तिपहिया वाहन श्रेणी ने अगस्त में अपनी अब तक की सबसे ज्यादा बिक्री दर्ज की, जो सालाना आधार पर 8.3 प्रतिशत बढ़कर 75,759 हो गई, जो अगस्त, 2024 में 69,962 थी। यह वृद्धि यात्री और मालवाहक वाहनों की मांग में तेजी के कारण हुई है। E-रिक्शा सेगमेंट में 49.4 प्रतिशत की भारी गिरावट आई और यह 1,344 रह गई, जबकि E-कार्ट की बिक्री 362.9 प्रतिशत बढ़कर 810 पर पहुंच गई है।
दोपहिया वाहन
दोपहिया वाहनों की बिक्री में इतना हुआ इजाफा
अगस्त में दोपहिया वाहनों की बिक्री 7.1 प्रतिशत बढ़कर 18.33 लाख हो गई, जबकि पिछले साल अगस्त में यह 17.11 लाख रही थी। स्कूटर सेगमेंट की बिक्री 12.7 प्रतिशत बढ़कर 6.83 लाख पर पहुंच गई, वहीं मोटरसाइकिल्स की बिक्री 4.3 प्रतिशत की मामूली वृद्धि के साथ 11.06 लाख हो गई। साथ ही मोपेड की बिक्री 1.5 प्रतिशत की गिरावट के साथ 43,886 रह गई। अगस्त के दौरान गाड़ियों, तिपहिया, दोपहिया वाहनों और क्वाड्री साइकिलों का कुल उत्पादन 26.93 लाख रहा।