कार की स्मार्ट की कई कमाल के फीचर से लैस है

कार की चाबी में छिपे होते हैं कई कमाल के फीचर, ड्राइविंग को बनाते हैं आसान

क्या है खबर?

समय के साथ कार की तकनीक ही नहीं चाबी में भी काफी विकास हुआ है। अब यह केवल लोहे की साधारण चाबी नहीं रह गई है, जो मैनुअल दरवाजों को खाेलने और कार को स्टार्ट करने के काम आती थी। अब की-फॉब आती है, जो कई स्मार्ट फीचर्स से लैस है। बहुत कम लोगों को की-फॉब के सीक्रेट फीचर्स के बारे में पता है। आइये जानते हैं स्मार्ट चाबी के वे फीचर, जो ड्राइविंग को आरामदायक और सुरक्षित बनाते हैं।