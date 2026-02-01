सरकार ने बजट 2026 में ऑटो सेक्टर को लेकर कोई बड़ी घोषणा नहीं की है

बजट 2026: ऑटो सेक्टर को निराशा लगी हाथ, नहीं हुई कोई बड़ी घोषणा

क्या है खबर?

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने रविवार (1 फरवरी) को केंद्रीय बजट 2026-27 पेश कर दिया है। इसमें ऑटोमोबाइल क्षेत्र को लेकर जो उम्मीदें थी, वो पूरी नहीं हो सकी हैं। इस बार ऑटो उद्योग को इलेक्ट्रिक वाहन (EV), रिसर्च एंड डेवलपमेंट पर टैक्स में छूट, वाहनों पर लगने वाले टैक्स में कटौती जैसी घोषणाओं की उम्मीद थी, लेकिन निराशा हाथ लगी है। इसके बावजूद कुछ घोषणाएं ऐसी हैं, जो इस क्षेत्र पर असर डाल सकती हैं।