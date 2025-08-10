SUV सेगमेंट में हुंडई क्रेटा का दबदबा, जानिए कौनसी हैं शीर्ष-10 गाड़ियां 

SUV सेगमेंट में हुंडई क्रेटा का दबदबा, जानिए कौनसी हैं शीर्ष-10 गाड़ियां
क्या है खबर?
स्पोर्ट्स यूटिलिटी व्हीकल (SUV) सेगमेंट में पिछले महीने हुंडई क्रेटा का दबदबा रहा है। इसने सबसे ज्यादा बिक्री हासिल की है। क्रेटा ने 16,898 बिक्री के साथ शीर्ष स्थान पर कब्जा जमाया है, जो पिछले साल जुलाई में बिकीं 17,350 की तुलना में सालाना 2.61 फीसदी गिरावट दर्ज हुई। इसके बाद मारुति ब्रेजा 14,065 बिक्री के साथ जून के समान दूसरे पायदान पर कब्जा जमाने में कामयाब रही। यह जुलाई, 2024 में बिकीं 14,676 से 4.16 फीसदी कम है।
स्कॉर्पियो
स्कॉर्पियो का तीसरे स्थान पर कब्जा
महिंद्रा स्कॉर्पियो रेंज के जलवे में कोई कमी आई है। जुलाई में इसकी बिक्री 12.34 फीसदी बढ़कर 13,747 रही है। यह बिक्री सूची में तीसरे पायदान पर रही है। पिछले महीने में मारुति फ्रैंक्स जून की तुलना में छठे से चौथे स्थान पर पहुंच गई है। इसने 12,872 बिक्री दर्ज की है, जो पिछले साल के इसी महीने में बिकीं 10,925 से 17.82 फीसदी अधिक है। टाटा नेक्सन 12,825 बिक्री के साथ 5वें स्थान पर रही है।
पंच
पंच बिक्री सूची में ऊपर चढ़ी
टाटा मोटर्स की पंच इस महीने 5वें स्थान से गिरकर छठे पायदान पर आ गई है। इसे जुलाई में 10,785 बिक्री हासिल की है, जो पिछले साल जुलाई की बिक्री 16,121 की तुलना में सालाना 33.10 फीसदी कम है। महिंद्रा थार के 3 और 5-डोर मॉडल 9,845 बिक्री के साथ 7वें स्थान पर रही है। इसी प्रकार टोयोटा हाईराइडर (8,814), हुंडई वेन्यू (8,054) और किआ सोनेट (7,627) क्रमश. 8वें, 9वें और 10वें स्थान पर रही है।