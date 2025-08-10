हुंडई क्रेटा जुलाई में सबसे ज्यादा बिकने वाली SUV रही है (तस्वीर: हुडई)

SUV सेगमेंट में हुंडई क्रेटा का दबदबा, जानिए कौनसी हैं शीर्ष-10 गाड़ियां

क्या है खबर?

स्पोर्ट्स यूटिलिटी व्हीकल (SUV) सेगमेंट में पिछले महीने हुंडई क्रेटा का दबदबा रहा है। इसने सबसे ज्यादा बिक्री हासिल की है। क्रेटा ने 16,898 बिक्री के साथ शीर्ष स्थान पर कब्जा जमाया है, जो पिछले साल जुलाई में बिकीं 17,350 की तुलना में सालाना 2.61 फीसदी गिरावट दर्ज हुई। इसके बाद मारुति ब्रेजा 14,065 बिक्री के साथ जून के समान दूसरे पायदान पर कब्जा जमाने में कामयाब रही। यह जुलाई, 2024 में बिकीं 14,676 से 4.16 फीसदी कम है।