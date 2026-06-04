ऑटोमैटिक कार चलाते समय भूलकर भी न करें ये गलतियां

ऑटोमैटिक कारों की लोकप्रियता लगातार बढ़ रही है, क्योंकि इन्हें चलाना आसान माना जाता है। हालांकि, कई नए ड्राइवर कुछ सामान्य गलतियां कर बैठते हैं, जो वाहन की स्थिति और सुरक्षा दोनों पर असर डाल सकती हैं। विशेषज्ञों का कहना है कि ऑटोमैटिक कार चलाने का तरीका मैनुअल कार से अलग होता है। इसलिए ड्राइवरों को इसके सिस्टम और गियर मोड की सही जानकारी होना जरूरी है, ताकि यात्रा सुरक्षित और आरामदायक बनी रहे।

#2 चलती कार में गियर बदलना पड़ सकता है भारी कुछ लोग कार पूरी तरह रुके बिना ही ड्राइव, रिवर्स या पार्किंग मोड में गियर बदल देते हैं। यह आदत ट्रांसमिशन सिस्टम पर अतिरिक्त दबाव डाल सकती है। ऑटोमैटिक कार में गियर बदलने से पहले वाहन को पूरी तरह रोकना बेहतर माना जाता है। ऐसा करने से गाड़ी के महत्वपूर्ण हिस्सों की उम्र बढ़ती है और महंगी मरम्मत की संभावना भी कम हो जाती है। यह एक छोटी लेकिन महत्वपूर्ण सावधानी है।

#2 ढलान पर केवल पार्क मोड पर न रहें निर्भर ऑटोमैटिक कार चलाने वाले कई लोग ढलान पर गाड़ी खड़ी करते समय केवल पार्क मोड का इस्तेमाल करते हैं। विशेषज्ञ बताते हैं कि ऐसी स्थिति में हैंडब्रेक लगाना भी जरूरी होता है। केवल पार्क मोड पर निर्भर रहने से ट्रांसमिशन सिस्टम पर दबाव बढ़ सकता है। हैंडब्रेक लगाने से वाहन अधिक सुरक्षित रहता है और गाड़ी के खिसकने का खतरा भी कम हो जाता है। यह आदत वाहन की सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण मानी जाती है।

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