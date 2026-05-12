कार सर्विस कराने में करते हैं देरी? हो सकते हैं ये बड़े नुकसान

कई लोग पैसे बचाने या व्यस्तता की वजह से अपनी कार की सर्विस समय पर नहीं कराते हैं। शुरुआत में यह छोटी बात लग सकती है, लेकिन बाद में यही लापरवाही बड़े नुकसान का कारण बन जाती है। नियमित सर्विस से गाड़ी की हालत सही रहती है और खराबी जल्दी पकड़ में आ जाती है। अगर लंबे समय तक सर्विस टाली जाए तो इंजन, ब्रेक और दूसरे जरूरी हिस्सों पर असर पड़ सकता है।

#1 इंजन खराब होने का बढ़ जाता है खतरा समय पर सर्विस नहीं कराने से इंजन ऑयल और फिल्टर खराब हो सकते हैं। इससे इंजन पर ज्यादा दबाव पड़ता है और गाड़ी की ताकत कम होने लगती है। कई बार इंजन जरूरत से ज्यादा गर्म भी हो जाता है, जिससे बड़ी खराबी आ सकती है। अगर यह समस्या लंबे समय तक बनी रहे तो इंजन बदलने जैसी महंगी नौबत भी आ सकती है। छोटी सर्विस में देरी आगे चलकर हजारों रुपये के बड़े खर्च में बदल सकती है।

#2 ब्रेक और माइलेज पर पड़ता है असर कार की सर्विस देर से कराने पर ब्रेक सिस्टम भी कमजोर होने लगता है। ब्रेक ऑयल और ब्रेक पैड समय पर नहीं बदले जाएं तो हादसे का खतरा बढ़ सकता है। गाड़ी का माइलेज भी कम होने लगता है, क्योंकि इंजन सही तरीके से काम नहीं कर पाता। टायरों की हालत खराब होने से सड़क पर पकड़ भी कमजोर हो सकती है। खराब माइलेज और बार-बार की छोटी खराबियां धीरे-धीरे गाड़ी चलाने का खर्च काफी बढ़ा देती हैं।

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