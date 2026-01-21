केबिन में नहीं रखना पड़ेगा सामान, बंपर बूट स्पेस से लैस हैं ये 5 गाड़ियां

कार से परिवार के साथ लंबे सफर पर निकलते समय डिग्गी में जगह (बूट स्पेस) की उपलब्धता बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है, ताकि ज्यादा सामान ले जाया जा सके। यही कारण है कि कार निर्माता भी परिवार की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए पर्याप्त बूट स्पेस की पेशकश कर रही हैं। आप भी पर्याप्त जगह वाली कॉम्पैक्ट SUV खरीदने की योजना बना रहे हैं तो आज हम आपको ऐसे 5 मॉडल्स के बारे में बता रहे हैं।

#1 किआ साइरोस की कीमत: 8.67 लाख रुपये किआ साइरोस वर्तमान में मौजूद सभी कॉम्पैक्ट SUV में सबसे बड़ा बूट स्पेस है। यह इस सेगमेंट की इकलौती SUV है। इसमें स्लाइडिंग सेकंड-रो सीट्स हैं, जो अपनी सबसे पीछे की स्थिति में भी 390-लीटर के बूट स्पेस को कम नहीं करतीं। साइड से थोड़ी जगह कम होने के बावजूद नीचे की ओर लगा फ्लोर काफी स्पेस देता है, जिससे बड़ा ट्रैवल बैग सीधा खड़ा करके ले जाया जा सकता है। इसकी शुरुआती कीमत 8.67 लाख रुपये है।

#2 हुंडई वेन्यू की कीमत: 7.89 लाख रुपये हुंडई मोटर कंपनी की वेन्यू का बूट स्पेस 375-लीटर है। इसके बूट स्पेस में व्हील वेल से ज्यादा रुकावट नहीं आती, जबकि गहरे फ्लोर की वजह से लंबी चीजें भी आसानी से रखी जा सकती हैं। इसमें किराने का सामान टांगने के लिए एक हुक और एक तिरछी बूट लाइट भी दी गई है। हुंडई वेन्यू में ऊंची लोडिंग लिप की वजह से भारी सामान निकालने में थोड़ी मुश्किल होती है। इसकी कीमत 7.89 लाख रुपये से शुरू होती है।

#3 स्कोडा कुशाक की कीमत: 7.59 लाख रुपये स्कोडा कुशाक में साइड से उभरे हुए हिस्सों के कारण कुछ जगह कम होने के बावजूद बूट स्पेस 360-लीटर का है, जो इस्तेमाल करने लायक है। इसका फर्श न तो बहुत गहरा है और न ही बहुत उथला है। बूट लाइट और 2 सुविधाजनक बैग हुक इसे रोजमर्रा के इस्तेमाल के लिए और भी आसान बनाते हैं। पार्सल ट्रे रखने के लिए एक अलग स्लॉट होने से इसकी उपयोगिता और बढ़ जाती है। इसकी शुरुआती कीमत 7.59 लाख रुपये है।

#4 टाटा नेक्सन की कीमत: 7.31 लाख रुपये टाटा नेक्सन की डिक्की की क्षमता पीछे की पार्सल ट्रे तक लगभग 350-लीटर है। इस जगह को बढ़ाने के लिए किराने के सामान के बैग टांगने के लिए कई हुक, एक 12-वोल्ट सॉकेट और डिक्की लाइट भी दी गई हैं। पहियों के नीचे की जगह के कारण चौड़ाई के हिसाब से बड़ी चीजें फिट नहीं हो पाएंगी, जिससे इस डिक्की की उपयोगिता कुछ हद तक सीमित हो जाती है। नेक्सन की कीमत 7.31 लाख रुपये से शुरू होती है।