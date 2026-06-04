रोजाना बाइक चलाने वालों के लिए 5 मिनट की मेंटेनेंस टिप्स

रोजाना बाइक चलाने वाले लोगों के लिए नियमित देखभाल बेहद जरूरी मानी जाती है। हर दिन सिर्फ पांच मिनट खर्च करके बाइक की स्थिति बेहतर रखी जा सकती है। छोटी-छोटी जांचें वाहन की सुरक्षा बढ़ाने के साथ-साथ खराबी की आशंका भी कम करती हैं। इससे सफर के दौरान परेशानी कम होती है और बाइक की कार्यक्षमता लंबे समय तक बनी रहती है। नियमित देखभाल से मरम्मत पर होने वाला अतिरिक्त खर्च भी घट सकता है।

#1 फ्यूल और टायर पर रखें नजर बाइक स्टार्ट करने से पहले फ्यूल लेवल और टायर की स्थिति देख लेना फायदेमंद हो सकता है। पर्याप्त ईंधन होने से बीच रास्ते में रुकने की परेशानी नहीं होती। वहीं सही हवा वाले टायर बेहतर माइलेज और सुरक्षित ड्राइविंग में मदद करते हैं। टायर में कम हवा होने से बाइक का प्रदर्शन प्रभावित हो सकता है। इसलिए रोजाना कुछ मिनट निकालकर इन दोनों चीजों की जांच करना अच्छी आदत मानी जाती है।

#2 ब्रेक और लाइट की करें जांच सड़क पर सुरक्षित सफर के लिए ब्रेक और लाइट का सही तरीके से काम करना बेहद जरूरी है। विशेषज्ञ सलाह देते हैं कि बाइक चलाने से पहले ब्रेक दबाकर उनकी स्थिति जरूर जांच लें। साथ ही हेडलाइट, इंडिकेटर और ब्रेक लाइट भी देख लें कि वे ठीक से काम कर रही हैं या नहीं। अगर किसी हिस्से में खराबी दिखे तो उसे जल्द ठीक कराना चाहिए। इससे दुर्घटना की संभावना कम करने में मदद मिलती है।

Advertisement