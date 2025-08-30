शानदार हैं ये 5 इलेक्ट्रिक स्कूटर, कीमत 1 लाख रुपये से कम 

पेट्रोल पर होने वाले खर्चे से बचने के लिए अब दोपहिया वाहन चलाने वालों के बीच इलेक्ट्रिक स्कूटर एक बेहतर विकल्प के रूप में उभर रहे हैं। ईंधन पर बचत करने के साथ-साथ लोग इसमें कम कीमत वाले मॉडल्स को भी प्राथमिकता दे रहे हैं। इसी कारण वाहन निर्माता भी किफायती मॉडल्स की पेशकश कर ग्राहकों को आकर्षित करने में जुटी हैं। आइये जानते हैं 1 लाख रुपये से कम कीमत में आने वाले 5 इलेक्ट्रिक स्कूटर कौनसे हैं।

#1 ओला S1 X की कीमत: 74,999 रुपये ओला इलेक्ट्रिक का S1 X स्कूटर आपके लिए बेहतर विकल्प है, जिसकी कीमत 74,999 रुपये से शुरू होती है। यह 2kWh, 3kWh और 4kWh बैटरी विकल्पों के साथ आता है, जो क्रमशः 95, 151 और 190 किलोमीटर की रेंज प्रदान करते हैं। इसकी अधिकतम गति 85 किमी/घंटा है और यह 3.4 सेकेंड में 0-40 किमी/घंटा की रफ्तार पकड़ सकता है। इसमें 34-लीटर का बूट स्पेस, डिजिटल की, क्रूज कंट्रोल और नेविगेशन जैसे स्मार्ट फीचर्स भी दिए गए हैं।

#2 TVS ऑर्बिटर की कीमत: 99,900 रुपये TVS मोटर की ओर से हाल ही में लॉन्च किया गया नया ऑर्बिटर आपके लिए अच्छा विकल्प हो सकता है। इसकी कीमत 99,900 रुपये है, जो इसे कंपनी का सबसे किफायती इलेक्ट्रिक स्कूटर बनाता है। यह बॉक्सी लुक के साथ ड्यूल-टोन कलर स्कीम, एप्रन-माउंटेड LED DRL, टर्न-इंडिकेटर, स्मार्टफोन कनेक्टिविटी के साथ कलर LCD कंसोल से लैस है। इसमें हब-माउंटेड 2.1kW मोटर लगी है, जिसकी अधिकतम गति 68 किमी/घंटा है और 3.1kWh का बैटरी पैक 158 किलोमीटर की रेंज देता है।

#3 बजाज चेतक 2903 की कीमत: 99,998 रुपये बजाज चेतक 2903 एक प्रीमियम इलेक्ट्रिक स्कूटर है। यह 2.9 kWh बैटरी पैक के साथ आता है, जो एक बार चार्ज करने पर 123 किलोमीटर की रेंज देने में सक्षम हैं। इसकी अधिकतम गति 73 किमी/घंटा है, जो अन्य की तुलना में कम है। चेतक का मेटल बॉडी डिजाइन और प्रीमियम फिनिश इसे स्टाइलिश बनाता है। यह 0-80 प्रतिशत चार्ज होने में 4 घंटे का समय लेता है। इस स्कूटर की कीमत 99,998 रुपये से शुरू होती है।

#4 हीरो विदा V2 लाइट की कीमत: 74,000 रुपये हीरो मोटोकॉर्प की इलेक्ट्रिक शाखा विदा का V2 लाइट मॉडल की कीमत 74,000 रुपये से शुरू होती है। यह स्कूटर 2.2kWh की रिमूवेबल बैटरी के साथ आती है। यह एक बार चार्ज करने पर 94 किलोमीटर (IDC प्रमाणित) तक चलता है। इसे 0 से 40 किमी/घंटा की रफ्तार पकड़ने में 4.2 सेकेंड लगते हैं। इसकी अधिकतम गति 69 किमी/घंटा है। इसमें 7-इंच का TFT डिजिटल डिस्प्ले और 2 मोड- इको और स्पोर्ट के साथ 26-लीटर का बूट स्पेस मिलता है।